Версия, что на самом деле могла произойти с Еленой Логуновой.

В середине ноября частный детектив Екатерина Шумякина опубликовала telegram-канале «Дело Елены Логуновой» свою версию убийства и исчезновения девушки. В настоящее время СК предъявил мужу Елены – Александру обвинение в убийстве, останки его жены нашли, а следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Елена в эту ночь [накануне 25 июля 2021 года] плохо спала. Проснувшись, она позвонила маме, поделилась страхами, обсудила насущные вопросы. После того, как они закончили разговор (в 08:53) между Еленой и мужем произошел конфликт.

«То ли из-за разговора с мамой, так как он мог что-то услышать, то ли по какой-то иной причине, может даже бытовой, не знаю, могу лишь предполагать», - пояснила Екатерина Шумякина.

Сам конфликт случился в промежутке между 08:53-09:47.

Почему в этот промежуток… В 08:53 Елена была жива, что подтверждается разговором с мамой, а в 09:47 муж первый позвонил матери. Телефон Елены уже был выключен. И выключился он на улице Черновицкой [улица, где проживала Елена Логунова], исходя из ответа оператора.

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Когда все случилось, муж отнес тело на балкон или в ванную комнату, и в 09:47 первый раз позвонил матери. О чем они будут общаться, я могу только предполагать, но в этот день он позвонит ей 24 раза.

А дальше кое-как одев девочек, выйдет с ними на детскую площадку, позируя на камеру телефона соседки.

Тело Лены в это время будет лежать в квартире.

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Днем [25 июля], муж упаковал тело Елены в мешок и погрузил его в автомобиль. Он поехал и положил тело или в гараж, или где-то рядом в районе Сысоева. Выключенный телефон, возможно, выкинул в ближайший пруд, недалеко от гаражей.

Важное уточнение: детализация телефона показывает, где находится телефон, но не человек. С телефоном мужа мог кататься кто угодно в этот день.

«Ему повезет. Его, выносящего мешок, никто не увидит», - уточнила детектив.

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Через три-четыре часа после того, как жена, с его слов, ушла то ли за шмотками, то ли за микроволновкой, он позвонил Наташе [маме Елены Логуновой] и сказал, что Лена пропала. Он поехал в полицию, написал заявление, а вернувшись домой спокойно лег спать. На вопрос бабушки Лены - Ольги Николаевны, которая позвонила ему: Что делаешь? Он спокойно ответил: Сплю.

Когда пожилая женщина возмутилась, он уточнил: Пусть ее ищут те, кому платят деньги.

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Утром 26 июля муж сказал отцу, что машина сломалась, и взял или его автомобиль, или автомобиль матери. Приехал с матерью в гараж или какое-то другое место рядом с ним, погрузил тело в машину и поехал в село Исады Спасского района. С матерью они договорились ничего не говорить отцу.

Покатавшись по Исадам, они поехали в сторону Рязани. Рядом с деревней Курино съехали с трассы и сбросили тело в кусты рядом с рекой Тысья.

«Уголовное дело закончится судебным следствием, а затем и приговором, по которому виновный получит заслуженное наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет минимум», - уверена Екатерина Шумякина.

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В ноябре 2022 года Следственный комитет России официально предъявил обвинение Александру Логунову - мужу Елены Логуновой, история исчезновения которой прогремела на всю страну. По данным следствия, мужчина расправился с женой «на фоне личной неприязни», а родственникам девушки и всем остальными сообщил, что она ушла из дома и не вернулась.

Хронологию событий СК России выстраивает следующую. Сначала 7 октября 2022 года «в пригороде Рязани» обнаружили останки и украшения девушки. Затем экспертиза подтвердила принадлежность останков Елене Логуновой, а ее мама Наталия Кошелева опознала драгоценности. Только тогда Александр Логунов начал сотрудничать со следствием…

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