Александра Логунова, обвиняемого в убийстве Елены Логуновой, доставили в рязанский СИЗО

Александр Логунов ближайшее время проведет в рязанском СИЗО.

Во вторник, 21 марта, во второй половине дня в Следственный изолятор №1 в Рязани доставили Александра Логунова. Об этом КП-Рязань стало известно из собственных источников.

Напомним, что Александра Логунова обвиняют в убийстве супруги Елены Логуновой и сокрытии ее тела. Убийство в ходе бытового конфликта произошло 25 июля 2021 года. Тело матери двоих детей было найдено лишь 7 октября 2022 года на берегу реки Тысья в Спасском районе.

В пресс-службе УФСИН по Рязанской области подтвердили информацию о том, что Александра Логунова перевели из столичного СИЗО в Рязань. Рассмотрением уголовного дела займется Железнодорожный районный суд города Рязани.

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