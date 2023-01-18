Тратя большие деньги на отопление, рязанцы получают холод в квартирах, лед на окнах и спасаются у обогревателей

Ситуация с отоплением у жителей дома 1л на улице Березовой близка к катастрофической.

Тема проблем с отоплением в последние недели вышла на первый план. Прежде всего, из-за крупных аварий на теплотрассах, которые в Рязани, к сожалению, стали обыденностью.

Давайте разберемся, почему рвущиеся сети - это лишь вершина айсберга, тогда как проблема гораздо глубже. Ведь жалобы на отопление поступают не только после ЧП: одни мерзнут годами, другие - с недавнего времени, но все без исключения вынуждены платить по счетам все больше и больше.

Аварийное начало 2023 года

Только за январь в Рязани произошло несколько крупных аварий. 5-го числа в Песочне без отопления и горячей воды остались десятки домов на семи улицах и тысячи горожан. Тогда, во время новогодних каникул, никто из больших начальников на месте ЧП себя не обнаружил.

Куда более скандальный был резонанс у прорыва магистрального трубопровода, находящегося в эксплуатации Дягилевской ТЭЦ, после начала сильных морозов. В последний день праздников, 8 января, на улице Интернациональной из колодцев начал валить пар, причем засветло, а «проснулись» городские власти и ремонтники станции 9 января в 3:00 (в это время была прекращена подача теплоносителя).

В зону отключения попали 19 домов, в трех микрорайонах - Канищево, Приокский и Недостоево - просел температурно-гидравлический режим, что на практике тоже часто означало отсутствие тепла.

Больше суток потребовалось рабочим на замену поврежденного участка. Это аукнулось множеством проблем с внутридомовыми сетями, когда систему снова начали заполнять теплоносителем. Управляющие компании откровенно не справлялись со своими обязанностями, всячески пытались снять с себя ответственность.

Коммунальная авария на улице Интернациональной имела тяжелые последствия даже после устранения прорыва.

В домах батареи не нагревались или попросту лопались, заливая квартиры одну за другой, наблюдались перебои с горячей водой. Прекращали работу школы и детсады. Как результат - шквал обращений от рязанцев в соцсети, в СМИ и во все инстанции. Настолько огромный, что подключились прокуратура и Следственный комитет.

«Прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) исполнителя коммунальных услуг как по причинам произошедшей аварии, так и по факту соблюдения нормативных сроков проведения ремонтно-восстановительных работ, устранения последствий аварии и восстановления теплоснабжения населения», - сообщал госорган.

За «дубак» в квартире - двойной тариф

Эти и другие заметные повреждения на теплосетях РМПТС, в том числе недавние - в поселке Шлаковый, на улице Затинной, в районе улицы Сельских Строителей (под отключение попали 40 домов) - все ярче демонстрируют плачевное состояние тепловых сетей. Еще пять лет назад, в начале 2017-го, Ростехнадзор сообщал, что износ магистральных тепловых сетей в Рязани достигает - рекордных (как минимум, среди соседей по ЦФО) 86%. С тех пор кардинальных улучшений произойти не могло, так как замена трубопроводов проходит в объеме явно недостаточном, чтобы остановить их деградацию и повернуть процесс в сторону тотального обновления.

Важное обстоятельство: перебои с отоплением в Рязани возникают не только в связи с аварийностью на теплосетях. За декабрь-январь в редакцию КП-Рязань поступило четыре десятка обращений (см. «Глас народа»). Одно из таких обращений - от жителей домов 1, 1л, 3 к. 1 на улице Березовой. 12 января наш корреспондент побывал в доме 1л и убедился, что в квартирах на разных этажах даже при включенных обогревателях домашние приборы показывают температуру 15-16 градусов (при санитарном минимуме +18).

Ниже 18 градусов в помещении даже с обогревателями, чернеющие стены и лед на окнах - реалии для жителей дома 1л на улице Березовой.

Особенно сложная ситуация у Анны Манакиной, живущей на 2-м этаже: еле теплые батареи, лед на окнах, почерневшие стены. Дети в таких условиях постоянно болеют - один все время проводит в теплой одежде и под одеялом, другого пришлось отправить к бабушке.

Из-за холода в квартире обогреватели работают круглые сутки, а дети часто болеют.

- Этой зимой с начала отопительного сезона в квартире настоящий «дубак»! Круглые сутки работают обогреватели, потому что без них просто невозможно... В итоге за электричество в месяц набегает по 2 тысячи рублей, еще 2,6 тысячи рублей отопление. За что мы платим такие деньги?! - недоумевает Анна.

Лед на окнах.

Получается, что вместо перерасчета за некачественно оказанную РМПТС услугу рязанка получает почти двойную сумму в платежке.

Сам дом - это бывшее общежитие, состояние которого тоже вызывает большие вопросы. В «сушилке» на первом этаже температура такая же, как и на улице, перестал отапливаться подъезд, стены все в трещинах. Обслуживающая дом организация «УК МКД-Сервис №1» проблемы не устраняет и не актирует нарушения температурного режима. В то же время жители отмечают, что раньше, даже при всех недоработках коммунальщиков, так холодно не было.

Вместо перерасчетов за недопоставку тепла рязанца вынуждены еще и доплачивать, чтобы окончательно не замерзнуть в собственной квартиры.

Экономия на тепле продолжается?

Там, где дела с отоплением плохи, особенно если речь идет о внутридомовых сетях, нерадивость управляющих компаний - это очевидный фактор. Тем не менее, мы часто видим, что дома в разном состоянии и с разным качеством управления оказываются в схожей ситуации: тепло просто не доходит до потребителя в том объеме, какой нужен для комфортной температуры в помещении. Почему так происходит?

В ходе отопительных сезонов, начиная с 2016 года, КП-Рязань вскрыла общегородскую проблему недопоставки тепла потребителям со стороны РМПТС - муниципального предприятия-монополиста, которому рязанцы платят за отопление и горячую воду. Тогда и в последующие годы журналистское расследование показало, что РМПТС подает в город теплоноситель с температурой заведомо ниже нормативной. То есть ниже температурного графика, исполнение которого заложено в тариф и является обязательным для обеспечения качественного теплоснабжения домов.

По нашей информации (пока неофициальной), пагубную практику недогревов «Теплосеть» продолжает и в нынешнем отопительном сезоне. Чтобы проверить это, мы подготовим и отправим запросы о соблюдении теплосетями температурного графика на обе теплоэлектроцентрали города и непосредственно в МУП «РМПТС». Кроме того, редакция намерена обратиться за разъяснениями в органы власти - в администрацию Рязани и к ее главе Елене Сорокиной, в правительство Рязанской области и к губернатору Павлу Малкову, а также в Госжилинспекцию Рязанской области. Провести проверку мы попросим и контролирующие органы - Прокуратуру Рязанской области, Приокское управление Ростехнадзора и УФАС.

Ветхие сети как способ заработать?

Кстати, Ростехнадзор пять лет назад в официальном ответе «Комсомолке» принял очень спорную позицию. Дело в том, что из-за крайней изношенности теплосетей город Рязань дважды не получал паспорт готовности к отопительным сезонам (2014-2015 и 2015-2016). К чему же, по мнению контролирующих органов, может привести соблюдение температурного графика и постоянное поддержание параметров температуры и давления в сетях в пределах нормативов?

- Постоянное изменение теплового и гидравлического режима тепловых сетей в этой ситуации может привести не к улучшению теплоснабжения города, а к его прекращению в результате аварий, - «пугало» тогда ведомство.

После устранения одного повреждения на улице Затинной тут же обнаружилось другое. Такого аварийного начала года, как в 2023-м, пожалуй, еще не было.

Здесь впору вспомнить о еще одном итоге журналистского расследования: рекордным в Рязани оказался не только износ теплосетей, но и тариф за отопление для населения. В 2022-м и без того самая дорогая коммунальная услуга подорожала дважды, а за последнее десятилетие конечный тариф теплосетей для населения вырос почти вдвое! То есть РМПТС собирает с потребителей все больше и больше денег, но одновременно экономит на главной статье расходов - закупке и поставке тепловой энергии для горожан. При этом плачевное состояние теплосетей не только сохраняется, но и служит «индульгенцией» для дальнейших недогревов. Исходя из этой извращенной логики, иметь ветхие теплосети муниципальному предприятию выгодно, поскольку оно получает дополнительные доходы от разницы растущих поступлений и экономии расходов на закупку тепла.

Как мы можем судить по многочисленным обращениям рязанцев, качество услуги при этом по-прежнему оставляет желать лучшего. Поэтому завершить хочется сокровенным (надеемся, не риторическим) вопросом: раз выручка РМПТС из-за роста тарифов стремительно растет, затраты на тепловую энергию в связи с недогревами снижаются, а ремонта сетей в необходимом объеме не наблюдается, то на что идут деньги населения и ежегодные многомиллионные субсидии из бюджета? Ответ на этот вопрос хотелось бы получить от контролирующих инстанций.

ГЛАС НАРОДА

Анастасия (Московское шоссе, 55): Стены ледяные. В квартире 18-19 градусов. Я и многие соседи обращались в связи такой проблемой. В том году было прохладно, но не так. В этом - дети не вылезают из флисовых пижам.

Валерия Николаевна (ул. Урицкого, 12): Очень мерзнем. У соседа в угловой комнате 15 градусов.

Анастасия Машковская (ул. Мусоргского, 66): Живу на 1-м этаже. Невыносимо холодно. Лед на окнах, стены сыреют - плесень. В УК, говорят, что «Теплосеть» убавила отопление.

Ольга (ул. Черновицкая, 34 к. 1): Квартира на первом этаже. В одной комнате батареи еле теплые, в другой - вообще холодные. И так по всему стояку. Температура опускалась до +14.

Максим Сандрыкин (ул. Соколовская, 5 к. 2): Поменяли всему дому стояки отопления, а толку никакого. Весь декабрь в квартире было 16-17 градусов. Первый этаж. Везде вообще по-разному топят батареи.

Анастасия Тамонкина (ул. Тимакова 12 к. 1): Вторую зиму ужасно холодно. Пришлось купить обогреватель. Очень много света уходит, получается большая переплата. Платим за отопление, а в квартире холодно.

Елена Щиголева-Гурина (ул. Бирюзова 28, Интернациональная 23 к. 1): В течение месяца (декабрь 2022 года) сидим то без воды, то без отопления. Ответ теплосетей - замена теплотрассы. Интересно, а чем занимаются не в отопительный сезон?

Олеся Белянская (ул. Мехзавода, 36): Дома в холодные вечера отопление 18 градусов. Если ветер, то все продувает. Ребенок маленький часто болеет. Мы прогреваем квартиру дополнительным оборудованием, хотя за отопление платим немаленькую сумму. Обращалась в УК - никто даже не приходил.

Андрей Буторов (Интернациональная, 25 к. 1): Вечный «дубак» в квартире. Даже лед на стекле образуется.

Елена Еремина (ул. Ленинского Комсомола, д. 83): Еле теплые батареи во всей квартире. Во всем подъезде жалобы от жильцов на холод в квартирах.

Мама ученика школы №37 (ул. Толстого, 5): В школе плохое отопление. В классе на 1-м этаже +8. В классе на 3-м этаже +15. Детишки мерзнут.

Сергей (ул. Стройкова, 1/64): В этом году не топят от слова совсем, в квартире 17 градусов. Квартира не угловая, сквозняков нет. В прошлые года было жарко, стабильно 22-24 градуса. Увы, письменные жалобы не помогают.

Ульяна Гирина (ул. Загородная, 2): Мы купили квартиру 3 года назад. Все зимы вынуждены платить за отопление 5500 рублей и еще обогреватели ставить в комнаты детям и себе. Само собой, за электричество из-за этого платим бешеные деньги. Весь дом жалуется. Собирали подписи, и все безуспешно.

Ирина Грибанова (ул. Ленинского комсомола, 83): Плачу за отопление около 6 тысяч рублей. За эти немалые деньги получаем температуру в квартире, только чтобы не окоченеть. В морозы ходим в нескольких носках, свитерах и так далее. В прошлые года топили теплее. Заявки и я, и соседи подаем.

Елена Витухина (ул. Братиславская, д. 23): Дома 16-17 градусов тепла. Обогреватели горят сутками. Пришла комиссия из МУП «РМПТС» и ЖЭУ. На их градуснике 18,8 градусов тепла. Оказывается, норма. Живите, как хотите. И главное - платите! Только в этом году так холодно. Ходим в свитерах и теплых носках. Спим под 3 одеялами. И это норма?!

Также в редакцию поступили обращения о холоде в квартирах со следующих адресов:

ул. Высоковольтная, 37 к. 3; ул. Дзержинского, 78 (школа №16); ул. Зубковой, 26, 27 к. 3; ул. Интернациональная, 3 к. 2; ул. Кальная, 23; ул. Новая, 84; ул. Новоселов, 58; ул. Стройкова, 94/41; ул. Островского, 34; пр. Речников, 1; ул. Сельских Строителей, 5б; ул. Семчинская, 11 к. 1; ул. Телевизионная, 21; ул. Тимуровцев, 11; ул. Циолковского, 9; ул. Урицкого, 23; ул. Черновицкая, 34 к. 3, 21 к. 1, 23а (школа №64); ул. Энгельса, 3.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обратиться в редакцию по проблемам отопления можно:

- электронным письмом на адрес kp-62@list.ru, указав тему «Отопление»;

- в сообщения нашей страничке «ВК» Владимир Комсомольский;

- по телефону 8 (4912) 95-78-87.