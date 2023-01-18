Новая авария на теплосетях в Рязани оставила без отопления 40 жилых домов

Из-за очередной аварии на теплосетях в Рязани остались без отопления и горячей воды 40 жилых домов.

Утром 18 января в Рязани в очередной раз отключили отопление и горячую воду из-за коммунальной аварии. Пресс-служба городской администрации сообщила о повреждении теплотрассы вблизи домов 3е и 4г на улице Сельских Строителей.

В 8:30 под отключение попали 40 жилых домах в зоне Дягилевской ТЭЦ:

- ул. Сельских Строителей, с д. 1 по д. 6к4;

- ул. Призаводская, д. 1 и д. 2.

Кроме того прекратилось теплоснабжение детсадов №135 и №151, школы №70, детская поликлиника №3, детская школа искусств №2.

В мэрии добавили, что школа №70 сокращает уроки на 5 минут.