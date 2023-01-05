Из-за аварии на теплосети семь улиц Рязани остались без отопления и горячей воды 5 января

Из-за аварии в Рязани отключили отопление и горячую воду. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 5 января, в рязанской Песочне отключили отопление и горячую воду. В несчастливый список попали семь улиц и несколько десятков жилых домов, а также учреждения социальной сферы, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Причиной всему стала авария на тепломагистрали недалеко от больницы №11. Уже с 8.30 утра остынут батареи в жилых домах по улицам Новоселов, Тимакова, Советской Армии, Большой, Зеленой, Касимовскому шоссе и 2-ому Бульварному проезду. Помимо многоэтажек, отопление и горячую воду отключили в двух школах, нескольких детских садах и культурно-досуговом центре «Октябрь». По информации мэрии, вернуть тепло в дома рязанцев планируют к 16 часам.

Адреса, по которым 5 января с 8.30 до 16.00 приостановилось теплоснабжение:

- улица Советской Армии, дома с 3 по 17;

- улица Касимовское шоссе, дома с 38 по 44;

- улица Большая, дома с 90 по 106;

- 2-й Бульварный проезд, дома с 4 по 8;

- улица Тимакова, дома со 2 по 16;

- улица Зеленая, дома с 17 по 23;

- улица Новоселов, дом 21.

- культурно-досуговый центр «Октябрь»;

- детские сады №№125, 117, 150, пристройки к детским садам №№131 и 125.

- школы №№59 и 72.