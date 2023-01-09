Из-за аварии на сетях Дягилевской ТЭЦ часть Рязани осталась без тепла и горячей воды

Из-за аварии на Дягилевской ТЭЦ часть Рязани осталась без тепла и горячей воды Фото: Олег УКЛАДОВ

Рано утром 9 января на сетях Дягилевской ТЭЦ произошла авария. Об этом сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

По словам чиновницы, теплотрасса повреждена по адресу: улица Интернациональная, дом №7а. В связи с аварией, ряд домов по Интернациональной и Станкозаводской улицам остались без тепла и горячей воды. Кроме того, нарушен температурно-гидравлический режим в тепловых сетях в Недостоеве, Приокском и Канищиве.

«Дежурная бригада Дягилевской ТЭЦ оперативно устраняет аварийную ситуацию. К работам привлекли спецтехнику. В настоящее время специалисты откачивают теплоноситель, после этого начнутся земляные работы», - сообщила Сорокина.

О конкретных сроках устранения последствий аварии не сообщается.

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