На улице Затинной в Рязани обнаружился еще один прорыв теплотрассы

На улице Затинной в Рязани 15 января обнаружился еще один прорыв теплотрассы.

На улице Затинной в Рязани 15 января обнаружился еще один прорыв теплотрассы. Очередное повреждение выявили, когда после устранения предыдущей аварии начали заполнять систему отопления. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подача тепла вновь была прекращена в 9:45.

«Ориентировочное время устранения повреждения сегодня до 12.30», - говорят представители мэрии.

Ранее из-за аварии сообщалось об отключении отопления и горячей воды в домах 7, 9, 11 на улице Затинной