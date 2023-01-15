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НовостиПроисшествия15 января 2023 8:40

На улице Затинной в Рязани обнаружился еще один прорыв теплотрассы

Повреждение выявили, когда заполняли систему отопления после устранения аварии
Источник:kp.ru
На улице Затинной в Рязани 15 января обнаружился еще один прорыв теплотрассы.

На улице Затинной в Рязани 15 января обнаружился еще один прорыв теплотрассы.

На улице Затинной в Рязани 15 января обнаружился еще один прорыв теплотрассы. Очередное повреждение выявили, когда после устранения предыдущей аварии начали заполнять систему отопления. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подача тепла вновь была прекращена в 9:45.

«Ориентировочное время устранения повреждения сегодня до 12.30», - говорят представители мэрии.

Ранее из-за аварии сообщалось об отключении отопления и горячей воды в домах 7, 9, 11 на улице Затинной