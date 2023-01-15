Аварию на теплотрассе в Рязани, оставившую три дома без отопления, еще не ликвидировали

Утром 15 января в дома №7, 9 и 11 на улице Затинной в Рязани не восстановили теплоснабжение. Без отопления и горячей воды жильцы остались после очередной коммунальной аварии, случившейся накануне.

«Аварийная бригада работает на месте происшествия, но устранение повреждения на теплотрассе потребует ещё какого-то времени», - сообщает «МедиаРязань».

Ранее стало известно, что прорыв на сетях произошел у дома №11. Для его устранения требуется заменить участок теплотрассы.

До этого от последствий крупной аварии на тепломагистрали Дягилевской ТЭЦ пострадали жители микрорайонов Канищево, Приокский и Недостоево, затем без тепла на какое-то время остались жители улицы Халтурина.