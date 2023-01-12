Из-за очередной аварии без тепла остались жители улицы Халтурина в Рязани. Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 12 января недалеко от дома №9 по улице Ломоносова произошла коммунальная авария на теплотрассе. В результате происшествия ряд домов, а также два детских сада остались без тепла.

В настоящее время, по данным администрации Рязани, тепла нет по следующим адресам:

- улица Халтурина, дома №№1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5а, 8 и 9;

- детский сад №77 («Полянка») на Халтурина, 7;

- детский сад №78 («Лесовичок») на Халтурина, 2а.

Предполагается, что тепло поступит к 17:00.

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