Губернатор Малков призвал отработать все жалобы рязанцев на отопление после аварии на сетях Дягилевской ТЭЦ

Губернатор Павел Малков призвал отработать все жалобы рязанцев на отопление после аварии на сетях Дягилевской ТЭЦ.

Губернатор Павел Малков во время встречи с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной обсудил последствия коммунальной аварии на сетях Дягилевской ТЭЦ.

По словам главы региона, при ликвидации аварии все службы сработали оперативно. Малков поблагодарил всех, кто участвовал в этой работе, но при этом обратил внимание на то, что от жителей продолжают поступать жалобы на проблемы с отоплением.

Губернатор поручил Елене Сорокиной оперативно отработать каждый конкретный адрес, откуда поступают жалобы.

Глава администрации заверила, что все случаи «берутся на контроль и устраняются».

Ранее сообщалось, что теплоноситель не доходит до квартир, так как нарушилась его циркуляция во внутридомовых системах. Возможно, из-за долгого простоя и промерзания (читать подробнее).

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