Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 13:57

Губернатор Малков призвал отработать все жалобы рязанцев на отопление после аварии на сетях Дягилевской ТЭЦ

Глава региона отметил, что все службы сработали оперативно при ликвидации коммунальной аварии
Источник:kp.ru
Губернатор Павел Малков призвал отработать все жалобы рязанцев на отопление после аварии на сетях Дягилевской ТЭЦ.

Губернатор Павел Малков призвал отработать все жалобы рязанцев на отопление после аварии на сетях Дягилевской ТЭЦ.

Губернатор Павел Малков во время встречи с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной обсудил последствия коммунальной аварии на сетях Дягилевской ТЭЦ.

По словам главы региона, при ликвидации аварии все службы сработали оперативно. Малков поблагодарил всех, кто участвовал в этой работе, но при этом обратил внимание на то, что от жителей продолжают поступать жалобы на проблемы с отоплением.

Губернатор поручил Елене Сорокиной оперативно отработать каждый конкретный адрес, откуда поступают жалобы.

Глава администрации заверила, что все случаи «берутся на контроль и устраняются».

Ранее сообщалось, что теплоноситель не доходит до квартир, так как нарушилась его циркуляция во внутридомовых системах. Возможно, из-за долгого простоя и промерзания (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!