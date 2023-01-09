Прокуратура начала проверку по факту крупной аварии на теплосетях в Рязани. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Московского района Рязани организовала проверку по факту крупной аварии на теплосетях, произошедшей на улице Интернациональной. По информации госоргана, полностью теплоснабжение отключено в 19 жилых домах, спортшколе и стоматологической поликлинике. Вместе с тем известно, что температурно-гидравлический режим нарушен в трех районах - Недостоево, Приокском и Канищеве.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, сотрудники ведомства дадут оценку действиям (либо бездействию) исполнителя коммунальных услуг. Рассматриваться будут не только причины аварии, но и сроки ремонтно-восстановительных работ, устранения последствий аварии и восстановления теплоснабжения населения.

Последствия прорыва, напомним, рязанцы наблюдали еще накануне, 8 января. По словам главы администрации Рязани Елены Сорокиной, авария случилась на сетях Дягилевской ТЭЦ, и ремонтом занимаются дежурная бригада станции.