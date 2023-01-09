Начало крупной аварии на теплосетях в Рязани засняли еще 8 января

Начало аварии на теплосетях в Канищеве засняли еще 8 января. Фото: Александр Самохин в группе vk.com/kanishevo

Прорыв теплотрассы на улице Интернациональной в Рязани случился не утром 9 января, а во второй половине дня 8 января. Подтверждением этому факту служат фотографии, выложенные в группе «В районе Канищево». В результате аварии на сетях Дягилевской ТЭЦ тысячи горожан остались без горячей воды и отопления.

Глава администрации города Елена Сорокина утверждала, что авария произошла рано утром 9 января.

«Отключено отопление и горячее водоснабжение ряда домов по ул. Интернациональная и Станкозаводская, нарушен температурно-гидравлический режим в тепловых сетях в Недостоево, Приокском и Канищеве», - писала градоначальница.

Однако фотографии последствий прорыва стали появляться еще накануне. Так, снимки рязанца Александра Самохина выложены в 17:35 8 января. Сделаны они были, соответственно, еще раньше. В 1:20 горожане уже делились фотографиями, на которых улицу уже заволокло паром от вышедшего на поверхность теплоносителя.

Кроме того, многие рязанцы сообщили, что всю ночь спали с холодными батареями.