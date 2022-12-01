Отопление в Рязани подорожало на 8,7%, горячая вода - на 7,7%. Фото: Тимур ХАНОВ

МУП «РМПТС» опубликовало информацию об изменении тарифов на отопление и горячее водоснабжение с 1 декабря 2022 года. Как сообщалось ранее, второе за год подорожание связано с решением Правительства РФ, за которым последовало постановление рязанского губернатора. КП-Рязань подробно писала об этом непопулярном решении.

Для потребителей РМПТС (это вся централизованная система и часть котельных) стоимость 1 Гкал тепловой энергии повысилась с 2508,78 руб. до 2727,36 руб. то есть на 8,7%. Так как нормативы потребления остаются неизменными, на те же 8,7% вырастет и сумма в счете за отопление.

ГВС при закрытой системе, а это абсолютное большинство потребителей в Рязани, подорожало на 7,7% - с 192,08 рубля за 1 «куб» до 206,87 руб. При открытой системе - с 236,87 до 257,74 руб. (+8,8%).