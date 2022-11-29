С 1 декабря 2022 года в Рязанской области подорожают коммунальные услуги

Еще одно событие, которым запомнится 2022-й, - второе за год подорожание коммуналки.

С 1 декабря в Рязанской области во второй раз за 2022 год вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В других регионах повышение также произойдет. Непопулярное решение направлено в регионы из федерального центра. Губернатор Павел Малков, как и другие главы субъектов, уже подписал соответствующие постановления.

Хитрые формулировки

Минэкономразвития РФ, объявляя о самом мощном (см. «Только цифры») за последние годы подорожании, попыталось смягчить настроения россиян. Новость подавалась так, что «тарифы на ЖКУ для населения не будут индексировать 1,5 года». На самом деле это, конечно, никакая не забота о наших с вами денежках:

«Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов». - объясняет Минэкономразвития.

Повышение расценок 1 декабря произойдет не просто раньше, но и как бы вместо обычного. То есть 1 июля 2023 года цены останутся прежними и продержатся такими, если верить чиновникам, вплоть до 1 июля 2024 года.

Но за хитрыми формулировками напрашиваются два вывода. Во-первых, какие слова ни подбирай, факт остается фактом: по новым тарифам мы будем платить лишние семь месяцев. Во-вторых, о том, будет ли исполнено обещание о полуторалетних «каникулах», нельзя судить прежде, чем они закончатся.

Сколько переплатим?

Россиян, в том числе и рязанцев, заверили, что предельный уровень индексации тарифов по стране не превысит 9%. Точно такую же цифру вписали в постановление губернатора Рязанской области. Аналогично в текущем году (в июле) регион уже провел индексацию на 3,9%.

Что получается в итоге? Если 1 января 2022 года условная семья платила за коммуналку в совокупности ровно 5000 рублей, а в июле-ноябре по 5195 рублей, то за декабрь «на бумаге» она же должна будет заплатить 5662 рубля 55 копеек. Таким образом, к июлю 2023 года придется дополнительно раскошелиться на 3273 рубля. На практике, конечно, сумма может отличаться.

Так, в Рязани при заявленных +3,9% с 1 июля 2022 года в рамки «предельного» роста тарифа вписались газоснабжение (+3,2%) и вывоз мусора (+3,8%). Нетипичная ситуация сложилась с отоплением. Если наша условная семья живет, скажем, в обыкновенной «брежневке» или «хрущевке», то эта графа - часто самая дорогостоящая и чувствительная. Правительство изначально заложило рост платы за отопление на 9,2%, но в итоге тепло подорожало на 3,8% - по максимуму брать не стали. Вместе с тем на 5% поднялась стоимость тоже весьма увесистого электроснабжения.

Под одну гребенку

Ситуация с нынешним подорожанием помимо динамики будет отличаться от июльской еще одной особенностью. Ранее для каждого муниципального образования индексы устанавливались отдельно, и бывало, что предполагаемый рост некоторых тарифов (например, на ХВС и водоотведение) оказывался заметно выше «средней» величины. Где-то перекос был в одну сторону, где-то в другую, и это логично, так как условия везде разные.

- Установленные ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги относятся к совокупному платежу (общей сумме в платежной квитанции) за все коммунальные услуги. Рост размера платы граждан по каждому виду услуги может составить величину, отличную (большую или меньшую) от утвержденных показателей, - отвечали нам в Региональной энергетической комиссии (РЭК), утверждающей тарифы.

То есть нам давали «среднюю температуру по больнице». Теперь же, в новом постановлении, все муниципалитеты причесали под одну гребенку.

На 9% везде подорожают отопление, ГВС, ХВС, водоотведение, электроснабжение. На 11% разрешат поднять плату за вывоз мусора. «Голубое топливо» прибавит в цене 8,5%.

Средний индекс без учета номинальной стоимости услуг пока получается 9,2%, но никак не 9%.

Вместо послесловия

Само по себе постановление губернатора - это лишь документ, обозначающий потолок. Далее для каждого поставщика услуг РЭК утверждает тариф индивидуально (как правило, по верхнему пределу).

Подготовка статьи шла 28 ноября 2022 года. К этой дате, всего за пару дней до подорожания, далеко не все тарифы были опубликованы РЭК. Если говорить о Рязани, то на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций и МП «КВЦ» информация пока отсутствует.

КП-Рязань обратилась в абонентские отделы ресурсоснабжающих организаций. Там потребителям отвечают, что документа с новыми расценками у них пока нет. Однако факт грядущего подорожания они подтверждают.

Только цифры

Динамика индексации тарифов ЖКУ:

+1,7% на январь - июнь 2019 года;

+4% на июль 2019 - июнь 2020 года;

+3,6% на июль 2020 - июнь 2021 года;

+3,4% на июль 2021 - июнь 2022 года;

+3,9% на июль 2022 - ноябрь 2022 года;

+9% на декабрь 2022 - июнь 2024 года.