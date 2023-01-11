После аварии на теплосетях рязанцы продолжают сообщать об отстутсвии отопления

Хотя тепломагистраль раскопана, а местами еще виден пар, рабочие заверяют, что авария устранена, и теплоноситель поступает в дома.

От жителей Рязани продолжают поступать многочисленные жалобы на проблемы с отоплением в зоне аварии на сетях Дягилевской ТЭЦ. Губернатор Павел Малков и глава горадминистрации Елена Сорокина утверждали, что авария устранена. Однако полноценно восстановить подачу тепла во многие дома, очевидно, до сих пор не удалось.

Если быть точнее, теплоноситель не доходит до квартир, так как нарушена его циркуляция во внутридомовых системах — по-видимому, из-за долгого простоя и промерзания (отопление отсутствовало больше суток).

«В настоящее время ведутся работы на системе отопления Вашего МКД. Точных сроков завершения данных работ сообщить, к сожалению, не представляется возможным. Ситуацию мы будем держать на контроле», - так отвечает в Telegram-канале губернатора Госжилинспекция.

Исходя из комментариев и публикаций в соцсетях, батареи холодные или еле теплые в десятках (или даже сотнях) квартир. Люди сообщают о температуре в помещениях ниже нормативных 18 градусов. Порой гораздо ниже.

Так, со Станкозаводской, 2 пишут, что «вторая и третья квартира на каждом этаже уже третий день не отапливаются».

«Пытался стравить воздух и холодную воду из батарей. Ведер по двадцать вылил, а она все ледяная. С трудом дозвонился до ЖЭУ 6, там ответили, что ждите... ждал сутки - изменений нет. На очередной звонок и вопрос "есть ли надежда в ближайший срок запустить тепло" получил ответ: "надежда умирает последней"», - поведал горожанин.

По его словам, в квартире +3,5 градуса, и только только с помощью электрообогревателя в одну из комнат удается протопить до +12.

Об отсутствии тепла сообщают и жители домов по улице Интернациональной (5а, 5б, 5е). Женщине из дома 5б в УК (ООО "Рязанские рассветы") ответили, что «на чердаке, замерзли трубы». Жильцов дома 5е в РСУ №2 и вовсе уверяют, что не завершены аварийно-восстановительные работы на тепломагистрали. Рабочие из бригады Дягилевской ТЭЦ, работающие на месте аварии, говорят об обратном — прорыв ликвидирован, подача теплоносителя восстановлена, и дальнейшие претензии следует предъявлять коммунальщикам.

На месте недавней аварии идут земляные работы.

Также жалобы вечером 10 января и утром 11 января в соцсетях поступали со следующих адресов:

- ул. Магистральная, 2;

- ул. Магистральная, 4;

- ул. Дачная, 3а;

- ул. Станкозаводская, 22/10;

- ул. Тимакова, 12;

- ул. Карла Маркса, 11 и других.