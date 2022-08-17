Площадь лесных пожаров в Рязанской области продолжает расти. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Рязанской области продолжают бушевать лесные пожары. По состоянию на утро 17 августа 2022 года, всего в регионе четыре очага пожара. Самый крупный - в Спасском районе, горит порядка 500 гектаров в Кудомском лесничестве. Об этом сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков во время пресс-конференции.

Кроме того, горит лес в Рыбновском районе, порядка 45 га, «небольшое возгорание» в национальном парке Мещера.

«Больше всего опасений вызывает Спасский район, но там сейчас достаточно мощная группировка МЧС», - отметил Малков.

На помощь рязанцам вылетели спасатели из Москвы

Днем ранее на территории Спасского района власти ввели режим ЧС, а МЧС направило аэромобильную группировку: 60 бойцов личного состава и десять единиц техники.

Врио губернатора особо отметил, что лесной пожар в Рязанской области низовой, ветра серьезного нет, поэтому нет и сильного распространения огня. Как и угроз населенным пунктам. К слову, ближайшие населенные пункты - Деулино и Картаносово Рязанского района, село Малахово и деревня Колесниково Клепиковского района, а также село Чарус Касимовского района.

Термоточки лесных пожаров в Рязанской области. Скриншот с карты https://fires.ru/

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», по состоянию на 17 августа 00:00 часов в Рязанской области было три очага лесных пожаров:

- один пожар на землях обороны и безопасности на площади 45 га (речь, видимо, о Рыбновском районе);

- один пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем 101 га (Окский заповедник);

- один пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 35 га.

Термоточки лесных пожаров в Рязанской области. Скриншот с карты https://fires.ru/

Позже стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин из-за многочисленных жалоб москвичей на запах гари от лесных пожаров в Рязанской области, отправил на помощь 240 пожарных и спасателей, а также три вертолета и десятки другой техники.

К слову, московские вертолеты уже приступили к тушению пожаров (фото и видео).

Лесные пожары и ЧС в Рязанской области

По состоянию на 17 августа 14:30 в Спасском районе действует один очаг лесного пожара. С огнем борются на территории Кудомского участкового лесничества. В минприроды Рязанской области сообщили, что локализовать пожар мешают сильные порывы ветра (читать подробнее).

Несколько дней бушуют лесные пожары в Рязанской области. Фото: Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

В середине дня 17 августа режим ЧС ввели в Клепиковском районе. Таким образом, уже два района Рязанской области находятся в режиме чрезвычайной ситуации. В настоящее время опасности для населенных пунктов нет.

Тем времени дым от лесных пожаров окутал Рязанский район и дошел до Рязани. Жители сел и деревень жалуются на плотную пелену с запахом гари (подробнее).

Около 500 га леса горит в Рязанской области. Фото: Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

Лесные пожары в Рязанской области. Август 2022 года. Фото: Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

Причины лесных пожаров в Рязанской области в августе 2022 года

В первой половине дня 17 августа Рослесхоз сообщил о пяти возгораниях в Рязанской области. По информации федерального агентства, предварительная причина пожаров в Рязанской области - антропогенный фактор, другие словами – из-за влияния человека на природу. А в министерстве природопользования рассказали, откуда огонь пришел на земли лесного фонда Рязанской области. Из… Окского биосферного заповедника (подробнее).

Между тем площадь леса, которую уже прошел огонь в Рязанской области, составила 800 гектаров. Такую цифру привел врио губернатора Рязанской области Павел Малков 17 августа в 17:30.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!