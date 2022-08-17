Пять новых возгораний в Рязанской области объяснили человеческим фактором

Причиной природных пожаров в Рязанской области пока называют антропогенный фактор. Фото: t.me/DGONews

Рослесхоз сообщил о еще пяти возгораниях в Рязанской области в первой половине дня 17 августа. Их общая площадь на момент публикации составляла 185 гектаров.

Пострадал лесной фонд (35 га), земли обороны и безопасности (45 га) и земли заповедников (3 возгорания, 105 га). Когда же речь шла о главном очаге природного пожара в Спасском районе, везде называлась площадь 500 га.

«По предварительным данным причины возгораний - антропогенный фактор», - отмечают представители Рослесхоза.

Также в ведомстве подтвердили, что угрозы населенным пунктам пока нет.

«В случае ухудшения ситуации и по запросу региона в Рязанскую область будут направлены бойцы Авиалесоохраны», - информирует Федеральное агентство лесного хозяйства.

Ранее в областном минприроды рассказали, что огонь на земли лесного фонда Рязанской области пришел с территории Окского биосферного заповедника (подробнее).