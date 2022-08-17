Минприроды назвало причину лесного пожара в Рязанской области.

Огонь на земли лесного фонда Рязанской области пришел с территории Окского биосферного заповедника. Произошло это еще 15 августа, сообщило «КП-Рязань» министерство природопользования Рязанской области. Именно по этой причине возник крупный лесной пожар.

По последним данным ведомства, в настоящее время в Спасском районе Рязанской области действует один лесной пожар, огонь бушует в Кудомском участковом лесничестве. Кстати, ровно 98 лет назад в Кудомском лесничестве произошла самая жестокая расправа в истории России, погибли 19 человек, в том числе грудные дети (читать подробнее о кудомской резне).

В настоящее время лесной пожар в Спасском районе тушат силы учреждения «Пожлес», ГУ МЧС России по Рязанской области, а также пожарные и спасатели из Москвы.

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