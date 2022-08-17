Лесные пожары в Рязанской области в августе 2022 года.

Лесные пожары в Рязанской области: по состоянию на 17 августа 14:00 в Спасском районе действует один лесной пожар. С огнем борются на территории Кудомского участкового лесничества. Об этом сообщает министерство природопользования Рязанской области.

По данным ведомства, 15 августа огонь с территории Окского природного заповедника перешел на территорию лесного фонда Рязанской области. В результате возник крупный лесной пожар.

В тушении участвуют силы и средства Пожлеса и ГУ МЧС России по Рязанской области.

Группировка ГБУ РО «Пожлес» непрерывно мониторит территории Спасского лесничества. По кромке пожара огнеборцы расставляют силы и средства, локализуют очаги активного горения, расширяют минерализованную полосу.

«Локализация возгораний затрудняется из-за сильных порывов ветра», - говорится в сообщении минприроды.

В настоящее время на месте сосредоточена большая группировка сил и средств - 90 человек личного состава, 30 единиц техники, два воздушных судна, среди которых вертолеты К-32 и МИ-26. В ближайшее время ожидаются дополнительные средства МЧС России.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин направил для борьбы с лесными пожарами в Рязанской области спасателей и вертолеты (читать подробнее).

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