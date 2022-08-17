Мэр Москвы направил для борьбы с лесными пожарами в Рязанской области спасателей и вертолеты

Мэр Москвы Сергей Собянин направил в Рязанскую область помощь для борьбы с лесными пожарами, сообщает «КП». Всего около 240 пожарных и спасателей от Москвы, а также около 80 единиц спецтехники, в том числе вертолеты для тушения пожаров Ми-26 и Ка-32, еще один вертолет ВК-117 для авиаразведки.

Сергей Собянин указал, что именно пожары в Рязанской области стали причиной резкого запаха гари, на который поступают многочисленные жалобы от москвичей.

Подробнее о лесных пожарах в Рязанской области по состоянию на 17 августа 2022 года.

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