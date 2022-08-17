Дым от лесных пожаров окутал Рязанский район и дошел до Рязани

На гарь и дым жалуются жители Рязанского района и Рязани. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дым от лесных пожаров окутал Рязанский район и дошел до областного центра. Утром, 17 августа, жители в соцсетях стали массово сообщать о резком запахе в воздухе и плотной пелене.

Жалобы на дым и гарь поступают из Заборья, Варских, Солотчи, Требухино и Агро-Пустыни. Шлейф пожара дотянулся даже до Рыбного. О запахе дыма сообщали и в Рязани – он ощущался в микрорайоне Канищево.

Врио губернатора Павел Малков сообщил в среду на пресс-конференции, что в настоящее время в Рязанской области горит около 500 гектаров лесного массива. Ранее областное МЧС отправило на помощь в Рязанский и Спасский районы, где полыхают природные пожары, аэромобильную группировку из 60 человек и 10 единиц техники (подробнее).