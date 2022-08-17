Лесные пожары в Рязанской области в августе 2022 года: горит Спасский район. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рязанской области продолжаются лесные пожары. Площадь лесов, объятых огнем составляет около 500 гектаров. Об этом сообщил 17 августа на пресс-конференции врио губернатора Павел Малков.

По его словам, лесные пожары низовые, и так как серьезного ветра нет, то и сильного распространения огня тоже.

«Опасности для населенных пунктов нет, мы [чиновники] постоянно на связи с управлением МЧС», - заверил Малков.

Днем ранее стало известно, что ГУ МЧС России по Рязанской области отправило в Спасский и Рязанский районы аэромобильную группировку. 60 человек личного состава и 10 единиц техники должны помочь в ликвидации лесных пожаров, которые продолжаются там на протяжении недели (читать подробнее).

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