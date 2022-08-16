Для борьбы с природными пожарами рязанское МЧС отправило аэромобильную группировку

60 человек личного состава и 10 единиц техники МЧС призваны помочь в ликвидации природных пожаров в Рязанской области.

16 августа ГУ МЧС по Рязанской области отправило в Спасский и Рязанский районы аэромобильную группировку. 60 человек личного состава и 10 единиц техники призваны помочь в ликвидации природных пожаров, которые продолжаются там на протяжении недели.

«Главная задача - в случае угрозы не допустить перехода природных пожаров на населенные пункты и оказать помощь подразделениям министерства природопользования региона», - сообщает пресс-служба управления МЧС.

Что касается именно угрозы населенным пунктам, то пока, по данным ведомства, она отсутствует. Тем не менее, на территории Спасского района введен режим функционирования ЧС. Это сделано для «организации превентивных мероприятий и качественного реагирования (по-видимому, на ситуацию)».