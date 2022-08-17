Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области составила 800 га.

Продолжают бушевать лесные пожары в Рязанской области. По состоянию на 17 августа 17:30, на территории Рязанской области действуют пять (вместо четырех утренних – Ред.) очагов природных пожаров. Общая площадь лесов, которую уже прошел огонь, составила 800 гектаров, площадь очагов возгорания - 84,8 гектаров.

По словам врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, на четырех участках лесных пожаров горение удалось локализовать. Речь идет о Московском военном лесничестве, части Окского биосферного заповедника и национальном парке «Мещерский».

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