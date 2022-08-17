Лесной пожар в Рязанской области сняли с присланных из Москвы вертолетов. Фото: t.me/DGONews

Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы опубликовал кадры лесного пожара в Рязанской области. Сняты они с вертолетов, присланных для помощи в борьбе с огнем, и размещены в Telegram-канале департамента.

В Рязанской области работают санитарный вертолет ВК117С-2, который используют для разведки, а также Ка-32А и Ми-26Т, которые непосредственно участвуют в тушении пожара.

На два вертолета установлены емкости для воды общей вместимостью 20 тонн.

- На оба вертолета (Ка-32А и Ми-26Т) установлены специальные водосливные устройства, которые позволяют экипажам сбрасывать в очаг возгорания 5 и 15 тонн соответственно, - рассказали в столичном департаменте.

В Рязани работают три вертолета Московского авиацентра.