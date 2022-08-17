Режим ЧС введен во втором районе Рязанской области — в Клепиковском

Режим ЧС в связи с природными пожарами введен в двух районах Рязанской области — Спасском и Клепиковском. При этом ранее сообщалось о введении режима ЧС только в Спасском районе. Там, на территории Кудомского лесничества, к середине дня 17 августа огонь распространился по площади примерно 500 гектаров. Это главный очаг.

Как и на пресс-конференции, врио губернатора Павел Малков сообщает о четырех очагах пожаров в регионе. Помимо названного, это территории Окского биосферного заповедника, Московского лесничества Минобороны РФ и нацпарка «Мещерский».

«На территориях Спасского и Клепиковского районов введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время опасности для населенных пунктов нет. Мы на постоянной связи с региональным управлением МЧС. По информации ведомства, пожар низовой. Отсутствие сильного ветра помогает работать над локализацией очага», - цитирует Малкова пресс-служба областного правительства.

От исполнительной власти на место происшествия отправился зампред Дмитрий Филиппов. С огнем сообща борются формирования «Пожлеса» и силы МЧС. Правительство Москвы направило в Рязанскую область 240 пожарных и спасателей, 78 единиц техники. В числе этой техники есть и три вертолета: БК-117 –для авиаразведки, КА-32 и МИ-26 –для тушения пожаров.