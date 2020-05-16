Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 16 мая: 2123 человек заразились, 91 - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 16 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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16 мая, 1.00 – в Рязанской области известно о 2214 случаях заражения COVID-19. У 91 человека диагноз подтвержден условно, так как тесты после первичного исследования направили в Роспотребнадзор.

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В больницах Рязани находятся 226 человек с коронавирусной инфекцией. У 24 состояние тяжелое, шесть из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (подробнее).

Вечером 15 марта стало известно, что одного из пациентов спасти не удалось. Опергруппа сообщает о «большом количестве сопутствующих заболеваний» у 67-летнего мужчины, которого не стало.

Официально от коронавируса в Рязанской области умерло семь человек, однако летальных исходов среди зараженных значительно больше (не у всех инфекция указана как причина смерти). Выздоровели с начала пандемии 392 пациента.

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В понедельник, 18 мая, министерство здравоохранения Рязанской области ожидает поставку пробной партии тестов на антитела к коронавирусу. Исследования начнут проводить на базе ОКБ. Первыми проверят медиков, которые работают в «красной зоне» непосредственно с зараженными (читать подробнее о тестах).

Кстати, еще одну, третью, лабораторию для исследований на COVID-19 открыли в перинатальном центре. По официальным данным, в среднем за сутки в регионе проводятся порядка 800 тестов.

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Известна статистика по географии коронавируса и возрастному составу заболевших. COVID-19 с начала пандемии обнаружили у 230 детей и 335 людей из группы риска – старше 65 лет (полная статистика по возрасту).

Что касается карты пандемии, то на ней за сутки появилось пять новых точек: Малые Гулынки (Спасский район), Селезнево (Спасский район), Окуньково (Захаровский район), Ирицы (Шиловский район) и Калинино (Александро-Невский район). Вся информация о коронавирусе в различных населенных пунктах Рязанской области – в нашем материале.

В Рязани из 1167 заболевших 438 проживают Московском районе. За сутки здесь выявили еще семь. Самый большой прирост, как ни удивительно, случился в самым эпидемически благополучном Советском районе – с 162 до 184.