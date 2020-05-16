Уже 230 детей в Рязанской области заразились коронавирусной инфекцией

16 Май 2020 2020-05-16T12:30:50+03:00

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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в 11.00 16 мая обновил данные по возрастному составу заболевших. Напомним, что совокупно с начала пандемии в регионе выявили 2300 случаев COVID-19. Сюда входят 2214 человека с подтвержденным диагнозом (+91 за сутки) и 86 человек с первым положительным тестом.

Вырвавшаяся несколько дней назад в лидеры по количеству заболевших возрастная группа 46-64 года продолжает удерживать верхнюю строчку в статистике – подтверждено 829 случая (днем ранее было 793 случая). Лидировавшая долгое время возрастная группа 18-45 лет по-прежнему отстает – 820 подтвержденных случая (днем ранее 784). Правда, отставание немного сократилось.

Количество детей с диагнозом COVID-19 также продолжает расти – 230 подтвержденных случаев (днем ранее 221).

ПОДРОБНАЯ СТАТИСТИКА

С подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 820 человек;

- от 46 до 64 лет – 829 человека;

- от 65 до 80 лет – 265 человека;

- старше 80 лет – 70 человека;

- дети – 230 человек (3 недели; 1 месяц, 3 месяца, 8 месяцев, двое по 9 месяцев; девятнадцать по 1 году; восемь по 2 годика; десять по 3 годика; девять по 4 года; четырнадцать по 5 лет; десять по 6 лет; девять по 7 лет; двадцать два по 8 лет; двенадцать по 9 лет; двенадцать по 10 лет; восемнадцать по 11 лет; девятнадцать по 12 лет; девять по 13 лет; тринадцать по 14 лет; четырнадцать по 15 лет; восемь по 16 лет; восемнадцать по 17 лет).

С условно подтвержденным диагнозам:

- от 18 до 45 лет – 32 человек;

- от 46 до 64 лет – 29 человек;

- от 65 до 80 лет – 12 человек;

- старше 80 лет – 2 человека;

- дети – 11 человек (3 года; двое по 5 лет; двое по 7 лет; 8 лет; 11 лет; 14 лет; двое по 15 лет; 16 лет).

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Общее количество зараженных в регионе составляет 2300 человек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU