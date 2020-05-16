2020-05-16T12:07:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанской области за сутки выявили 91 заболевшего COVID-19, еще 86 тестов на подтверждении

Общее количество зараженных в регионе составляет 2300 человек
Роман ДОРОФЕЕВ
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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области 16 мая представил обновленные данные по количеству заболевших COVID-19.

За сутки выявлен 91 новый случай заболевания. Всего в регионе 2214 подтвержденных случаев COVID-19. Еще 86 положительных тестов в настоящее время находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Таким образом, общее количество зараженных составляет 2300 человек.

Также власти сообщают, что мероприятия направленные на предотвращение инфекции проводятся в полном объеме. Ситуация находится под контролем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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