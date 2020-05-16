2020-05-16T10:09:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани скончались две женщины с подтвержденным COVID-19

Они находились на аппаратах искусственной вентиляции легких
Роман ДОРОФЕЕВ
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Оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщает, что субботу, 16 мая, стало известно о смерти еще двух пациенток с подтвержденный COVID-19. Одной из них было 81 года, другой – 84 года. Обе имели пневмонию.

Пациентки поступили в медучреждения в тяжелом состоянии, и все время находились на аппаратах искусственной вентиляции легких. Характерные для заболевания коронавирусной инфекцией изменения в легких давали результаты рентгеновских исследований. Спасти женщин не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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