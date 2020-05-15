Коронавирус в Рязанской области продолжает стареть

15 Май 2020 2020-05-15T13:42:12+03:00

Уже третьи сутки в лидерах по количеству выявленных случаев стоит возрастная группа от 46 до 64 лет

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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в 11.00 15 мая обновил данные по возрастному составу заболевших. Напомним, что совокупно с начала пандемии в регионе выявили 2214 случев COVID-19. Сюда входят 2123 человека с подтвержденным диагнозом (+95 за сутки) и 91 человек с первым положительным тестом.

Вырвавшаяся три дня назад в лидеры по количеству заболевших возрастная группа 46-64 года продолжает удерживать верхнюю строчку в статистике – подтверждено 793 случая (днем ранее было 762 случая). Лидировавшая долгое время возрастная группа 18-45 лет по-прежнему отстает – 784 подтвержденных случая (днем ранее 748). Можно сделать вывод, что COVID-19 в регионе постарел.

Количество детей с диагнозом COVID-19 также продолжает расти – 221 подтвержденных случая (днем ранее 210).

ПОДРОБНАЯ СТАТИСТИКА

С подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 784 человек;

- от 46 до 64 лет – 793 человека;

- от 65 до 80 лет – 257 человека;

- старше 80 лет – 68 человека;

- дети – 221 человек (3 недели; 1 месяц, 3 месяца, 8 месяцев, двое по 9 месяцев; восемнадцать по 1 году; восемь по 2 годика; десять по 3 годика; девять по 4 года; четырнадцать по 5 лет; девять по 6 лет; девять по 7 лет; двадцать по 8 лет; двенадцать по 9 лет; одиннадцать по 10 лет; восемнадцать по 11 лет; восемнадцать по 12 лет; девять по 13 лет; тринадцать по 14 лет; четырнадцать по 15 лет; семь по 16 лет; шестнадцать по 17 лет).

С условно подтвержденным диагнозам:

- от 18 до 45 лет – 36 человек;

- от 46 до 64 лет – 36 человек;

- от 65 до 80 лет – 8 человек;

- старше 80 лет – 2 человека;

- дети – 9 человек (1 год; 6 лет; двое по 8 лет; 10 лет; 12 лет; 16; двое по 17 лет).

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По состоянию на 15 мая в регионе известно о 2214 случаях заражения COVID-19 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU