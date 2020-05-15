Коронавирус в Рязанской области выявили еще у 91 человека, подтвердили – у 95

15 Май 2020 2020-05-15T11:46:42+03:00

По состоянию на 15 мая в регионе известно о 2214 случаях заражения COVID-19

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Коронавирус в Рязанской области за сутки выявили еще у 91 человека, у 95 диагноз подтвердили. Об этом 15 мая сообщила опергруппа при региональном правительстве.

Упомянутый выше 91 положительный тест после первичного исследование направили на повторную проверку Роспотребнадзора. Таким образом, на 11.00 официальное число заболевших COVID-19 достигло 2123 человек, а вместе с условно подтвержденными теперь известно о 2214 случаях заражения.

Напомним, выздоровевшие и умершие пациенты из общего числа не исключаются. По данным оперативного штаба при Правительстве РФ, «активных» больных в Рязанской области 1764. Летальных исходов в статистике значится 7, но людей с коронавирусом погибло значительно больше (не у всех он указан как причина смерти).

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ИСТОЧНИК KP.RU