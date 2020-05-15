2020-05-15T22:23:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани умер пожилой мужчина с коронавирусом

Опергруппа сообщает о «большом количестве сопутствующих заболеваний» у 67-летнего пациента
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В одной из больниц Рязани 15 мая умер 67-летний мужчина с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщили в опергруппе при областном правительстве.

По официальной информации, у пациента было «большое количество сопутствующих заболеваний». Врачи делали все возможное, но спасти его не удалось.

Окончательный диагноз специалисты установят в ходе патологоанатомического и гистологического исследований. Напомним, официально от коронавируса в Рязанской области умерло семь человек, однако летальных исходов среди зараженных значительно больше (не у всех инфекция указана как причина смерти).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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