Коронавирус в районах Рязани: наибольший прирост произошел в Советском

15 Май 2020 2020-05-15T16:51:54+03:00

Опубликованы данные о распространении COVID-19 в областном центре на 15 мая

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15 мая администрация Рязани опубликовала новые данные о распространении коронавирусной инфекции в районах областного центра. Из 1167 заболевших горожан 438 проживают Московском. За сутки здесь выявили еще семь.

Также семь новых случаев заражения зарегистрировали в Октябрьском районе, и теперь здесь их значится 293. На Железнодорожный район приходится 252 человека с положительным тестом на COVID-19 – на четыре больше, чем днем ранее. В Советском районе число заболевших увеличилось со 162 до 184.

Отметим, что в статистику включены условно подтвержденные случаи коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU