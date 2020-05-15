География коронавируса, 15 мая 2020 года: где в Рязанской области выявили случаи заражения

По состоянию на 15 мая в Рязанской области известно о 2214 случаях заражения коронавирусом. Опергруппа при региональном правительстве рассказала, где их выявили. Приводим данные о географии распространения COVID-19 с учетом изменений за минувшие сутки.

15 мая стало известно еще о 91 заболевшем. Из них 41 человек сдал положительный тест в Рязани, 6 – в Касимове, 5 – в Ряжске. Кроме того, на карте коронавируса появилось пять новых точек: Малые Гулынки (Спасский район), Селезнево (Спасский район), Окуньково (Захаровский район), Ирицы (Шиловский район) и Калинино (Александро-Невский район).

Из статистики по районам и населенным пунктам, напомним, не исключают выздоровевших и умерших. Выглядит она следующим образом (в скобках – число заболевших по сравнению с 14 мая):

- в г. Рязани - 1167 (+41);

- в Рязанском районе – 140 (+3) (Заокское– 32, Учхоз Стенькино – 14, Тюшево – 11, Поляны – 10, Заборье – 9 (+1), Дядьково – 8, Подвязье – 5, Рожок – 5 (+1), Богданово – 4, Ялтуново – 4 , Абрютино – 3, Высокое – 3, Мурмино – 3, Варские – 3, Вышгород – 2, Земенки – 2, Насурово – 2, Полково– 2, Хирино-2, Ровное-2 (+1), Алтухово - 1, Вышетравино - 1, Дмитриевка - 1, Дубровичи - 1, Затишье - 1, Казарь - 1, Коростово - 1, Листвянка - 1, Реткино - 1, Секиотово - 1, Совхоз Рязанский - 1, Ульяновка - 1, Ходынинские дворики 2 – 1, Шумашь - 1);

- в Скопинском районе – 69 (+1) (Павелец – 20 (+1), Ильинка – 13, Побединка – 7, Горлово – 3, Березняги – 2, Клекотки – 2, Моховое – 3, Отрада – 2, Петрушино – 2, Чулково – 2, Вослебово – 1, Гуменки – 1, Делехово – 1, Дмитриево – 1, Желтухинский – 1, Затворное – 1, Коготково – 1, Нагиши – 1, Новиково – 1, Свинушки – 1, Старые Кельцы – 1, Успенское 1, Шелемишево – 1);

- в г. Скопин – 57 (+3);

- в Михайловском районе – 44 (Октябрьский – 18, Стрелецкие выселки – 6, Виленка – 2, Козловка – 2, Печерники – 2, Фирюлевка – 2, Березово – 1, Волосовка – 1, Грязное – 1, Заря – 1, Иваньково – 1, Ижеславль – 1, Киндяково – 1, Красное – 1, Низок – 1, Первомайский – 1, Покровское1 – 1, Пушкари – 1);

- в г. Михайлов – 47;

- в Пронском районе – 10 (+1) (Мамоново – 4 (+1), Б. Погореловка – 1, Гремяки – 1, Маклаково – 1, Погореловский – 1, Роскино – 1, Скучаловка – 1);

- в Пронске – 15 (+4);

- в г. Новомичуринск – 78 (+4);

- в Рыбновском районе – 44 (Костино – 9, Новоселки – 7, Старолетово – 5, Высокое – 4, Глебково – 4, Горяйново – 3, Завод Ветзоотехника – 3, Пощупово – 2, Выселки – 1, Житово – 1, Зубово – 1, Козловка – 1, Перекаль – 1, Раменки – 1, Старое Батурино – 1);

- в г. Рыбное – 57 (+4);

- в Сараевском районе – 30 (Красный Озерок – 7, Напольное – 6, Алексеевка – 3, Красный Куст – 2, Мордово – 2, Сысои – 4, Бычки – 1, Красная Вершина – 1, Кривское – 1, Новый Хутор – 1, Паники – 1, Таптыково – 1);

- в р.п. Сараи – 5;

- в Сасовском районе – 13 (Сотницыно – 4, Раково - 2, Фроловское - 2, Алешино - 1, Гавриловское - 1, Кузьминки - 1, Молодежный – 1, Саблино – 1);

- в г. Сасово – 30 (+4);

- в Касимовском районе – 21 (+2) (Щербатовка – 3, Елатьма – 3 (+1), Подлипки – 2, Телебукино – 2, Клетино – 2, Ахматово – 1, Бабино-Булыгино – 3 (+1), Гусь-Железный – 1, Кочемары – 1, Лашма – 1, Лощинино – 1, Малеево – 1);

- в г. Касимов – 35 (+6);

- в Клепиковском районе – 39 (+1) (Тума – 10, Аверкиево – 5, Алексеево – 5, Криуша – 6 (+1), Первушкино – 3, Давыдово – 1, Егорово – 1, Кондаково – 1, Молькино – 1, Натальино – 1, Озерки – 1, Пилево – 1, Уткино – 1, Хараблино– 1, Щурово — 1);

- в Спас-Клепиках – 5;

- в Ряжском районе – 6 (Петрово - 2, Шереметьево - 2, Дегтяное – 1, Салтыки – 1);

- в г.Ряжск – 48 (+5);

- в Спасском районе – 22 (+3) (Спиртзаводской – 7, Сушки – 3 (+1), Павловка – 2, Брыкин Бор – 1, Гавриловское – 1, Ижевское – 1, Малые Гулынки-1(+1);Новики – 1, Огородниково – 1, Селезнево-1 (+1); Собчаково – 1, Старостеклянное – 1, Троица – 1);

- в г. Спасск-Рязанский – 18;

- в Захаровском районе – 17 (+1) (Смена – 5, Безлычное – 3, Елино – 2, Пупкино – 2, Добрые Пчелы – 1, Зимино – 1, Окуньково- 1 (+1), Плахино – 1, Поливаново – 1);

- в с. Захарово - 2;

- в Шиловском районе – 25 (+3) (Лесной – 8, Елизаветинка – 4 (+2), Желудёво – 4, Сановка – 3, Аделино – 1, Борки – 1, Заполье – 1, Ирицы - 1 (+1), Муратово – 1, Слобода — 1);

- в п. Шилово – 16;

- в Шацком районе – 18 (Казачья Слобода – 7, Черная Слобода – 3, Лесное Конобеево – 2, Новочернеево – 2, Высокое – 1, Печины – 1, Ольхи – 1, Сново-Здорово — 1);

- в г. Щацк – 13;

- в Чучковском районе – 5 (+1) (Мелихово – 3, Аладьино – 2 (+1));

- в п. Чучково – 11;

- в Ермишинском районе – 9 (Надежка – 3, Азеево – 2, Гремячий ключ – 2, Савватьма – 2);

- в п. Ермишь – 13;

- в Милославском районе – 8 (Кочуры – 3, Чернава – 3, Бугровка – 1, Змеевка – 1);

- в п. Милославское – 9;

- в Александро - Невском районе – 11 (+3) (Боровок – 6, Ленино — 4 (+2), Калинино-1 (+1));

- в Александро-Невском – 6;

- в Ухоловском районе – 4 (Ольхи – 1, Поляки - 1, Покровское – 2);

- в п. Ухолово – 6 (+1);

- в Старожиловском районе – 5 (Панинская слобода – 2, Ивановское – 1, Истье – 1, Рязанские сады – 1);

- в р.п. Старожилово – 8;

- в Путятинском районе – 3 (Глебово - 1, Никитино – 1, Строевское - 1);

- с. Путятино – 3;

- в Кораблинском районе – 12 (Кипчаково – 5, Ключ – 4, Бобровинки – 2, Ковалинка — 1);

- в г. Кораблино – 5;

- Сапожковский район – 3 (Михеи – 2, Кривель – 1);

- в р.п. Сапожок – 2.