В Рязани появилась еще одна лаборатория, делающая тест на COVID-19
В пятницу, 15 мая, стало известно, что в регионе появилась еще одна лаборатория, проводящая тесты на присутствие в организме коронавирусной инфекции. Работает она в областном клиническом перинатальном центре.
Всего диагностикой COVID-19 в регионе занимаются три лаборатории: консультативно-диагностического центра, кожвендиспансера и перинатального центра. Далее анализы отправляются на подтверждение в лабораторию Роспотребнадзора.
В среднем за сутки в регионе проводятся порядка 800 текстов на COVID-19. Наибольшее количество приходится на лабораторию консультативно-диагностического центра. Планируется еще более увеличить объемы тестирования населения.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Рязанской области продолжает стареть
Уже третьи сутки в лидерах по количеству выявленных случаев стоит возрастная группа от 46 до 64 лет (подробности).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»