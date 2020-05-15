В Рязани появилась еще одна лаборатория, делающая тест на COVID-19

15 Май 2020 2020-05-15T14:19:12+03:00

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В пятницу, 15 мая, стало известно, что в регионе появилась еще одна лаборатория, проводящая тесты на присутствие в организме коронавирусной инфекции. Работает она в областном клиническом перинатальном центре.

Всего диагностикой COVID-19 в регионе занимаются три лаборатории: консультативно-диагностического центра, кожвендиспансера и перинатального центра. Далее анализы отправляются на подтверждение в лабораторию Роспотребнадзора.

В среднем за сутки в регионе проводятся порядка 800 текстов на COVID-19. Наибольшее количество приходится на лабораторию консультативно-диагностического центра. Планируется еще более увеличить объемы тестирования населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU