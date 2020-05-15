2020-05-15T21:16:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Тестами на антитела к коронавирусу в Рязани первыми проверят медиков

Исследования будут проводить на базе ОКБ врачам, работающим в «красной зоне»
Антон КОНОВАЛОВ
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В понедельник, 18 мая, министерство здравоохранения Рязанской области ожидает поставку пробной партии тестов на антитела к коронавирусу. Об этом ТКР сообщает со ссылкой на главу ведомства Андрея Прилуцкого.

Исследования начнут проводить на базе ОКБ. Первыми проверят медиков, которые работают в «красной зоне» непосредственно с зараженными. Это важно, так как COVID-19 нередко протекает бессимптомно, продолжая передаваться от человека к человеку, а тест на антитела, в отличие от метода ПЦР (полимеразной цепной реакции), дает результат через 30-40 минут.

Заметим, что антитела иммунная система вырабатывает после попадания вируса в организм. Если выявили иммуноглобулин G – человек переболел, если иммуноглобулин M – болезнь в острой фазе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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