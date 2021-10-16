Ритуальное убийство или попытка избавиться от наследника на дом: что известно о гибели 15-летнего мальчика под Рязанью

Один из подозреваемых в ритуальном убийстве Влад Цикунов любил делать сатанинские амулеты на продажу и набивать людям тату на оккультную тематику.

Вечером 13 октября на территории Рыбновского района Рязанской области обнаружили тело 15-летнего Олега М. (имя изменено – Ред.). Искали мальчишку с 8 октября, к поискам почти сразу же подключились волонтеры и общественность. Несмотря на то, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», все надеялись отыскать мальчишку живым: подростки часто уходят из дома после ссоры с родными, а потом находятся целыми и невредимыми.

Думали, что ушел в лес

— Мы 9 октября писали ему, гулять собирались, многие писали, а он не отвечал никому, — рассказывает Николай, одноклассник Олега. — Мы пишем, а он не отвечает. Это очень странно, потому что он всегда был на связи. Даже если ночью, то все равно отвечал. Бывает, что просыпается и в телефоне залипает. Но смотрим, что он и в сети не появляется, последний раз был 8 октября в 21:34. Понимаете, ему если звонишь, он с первого гудка трубку брал, а если не повезет, то со второго… Вот сразу решили, ерунда какая-то происходит.

Несмотря на странность, друзья решили, что Олег просто пропал. Просто ушел из дома и пропал. Это тоже дико, странно и не похоже на подростка, но мысли о его возможной гибели отгоняли, придумывали самые бредовые версии – например, заблудился в лесу, - но в них подросток был живым.

— Версия про его уход из дома появилась, после того как сказали, что из его комнаты пропали подушка, одеяло и спальник, — говорит приятель Олега. — Ну, решили, что в лес ушел, еще куда-нибудь, хотя это тоже было бы очень странно.

Про отчима никто из местных и не думал, но когда он приехал в поселок, и следователи изъяли у него машину, а там обнаружили кровь, сразу все стало понятно… Нашли кровь и в комнате Олега, на потолке и обоях.

— Сразу появилось ощущение, что это именно он, отчим. Они с Олегом не ладили. Он обижал маму Олега, а ему это, конечно, не нравилось, — вспоминает друг погибшего подростка. — Не скажу, что отчим бил Олега, они вроде бы как просто не трогали друг друга.

На допросе у следователя Цикунов активно перекладывал вину на свою сожительницу Марию Корнееву.

От язычника до сатаниста

Тело подростка с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном колодце под землей и мусором. По одной из версий следствия, мальчик стал жертвой ритуального убийства, а подозреваемыми стали его 52-летний бывший отчим Владислав Цикунов с 28-летней сожительницей Марией Корнеевой. Следственный комитет особо отметил, что подруга отчима является мастером спорта России по ачери-биатлону, трехкратной чемпионкой России по этому виду спорта (лыжная гонка со стрельбой из лука – Ред.).

Часть жителей поселка знали, что Влад интересовался оккультными науками, другие уверяли, что это не так, мол, кроме машин, его ничего не интересовало, третьи вспоминают, что язычеством он увлекался, рассуждал о христианстве, но чтобы оккультизмом… Это слишком.

— Верите в версию про оккультное убийство? — спрашиваем у одного из местных мужиков.

— То, что он был сатанист? Да. Он, когда сюда приехал, давно еще было, продавал амулеты, куклы вуду. Он на этой теме давно был помешан. У него интернет-магазин был, вот через него и продавал какие-то браслеты с демонами, ножи с демонами. Причем сам и рисовал. Татуировки набивал тоже сатанинские. Местным не знаю, но бывало, что люди приезжали к нему чисто на тату.

— Да не верю я в эти ритуальные убийства, — рассказывает один из соседей семьи, где погиб подросток. — Уверен, все было спланировано. Обычное бытовое убийство, а потом все скрасили под оккультизм, он ведь развелся с мамой пацана, дом делили… Правда, все равно непонятно, зачем пацана убивать…

Владислав Цикунов приехал в поселок учхоза Стенькино 17-18 лет назад. И практически сразу его стали уважать – непьющий, грамотный, рукастый. Сначала местные пригоняли к нему свои машины, а потом и городские – автомехаником был отменным.

Еще через какое-то время он познакомился с мамой Олега - Еленой, женился. Родилась общая девочка, прожили несколько лет, а потом развелись. Почему? Непонятно, но многие говорят, что Влад был зачастую неуправляем, мог и ударить. После развода неприязненные отношения между ними сохранились, но там уже начался дележ имущества. Якобы Влад выкупил часть дома, отремонтировал.

Супруги стали друг на друга жаловаться в полицию. Только в течение этого года Елена написала шесть заявлений, Цикунов – три.

— В основе конфликта лежали проблемы раздела совместно нажитого имущества и неприязненные отношения, — сообщили «КП-Рязань» в УМВД России по Рязанской области. — Все заявления полиция рассмотрела должным образом и вынесла обоснованные процессуальные решения. Оснований для возбуждения уголовных дел не имелось, поскольку все инциденты лежали в плоскости гражданско-правовых отношений и не имели под собой реальной почвы.

Известно, что в феврале этого года в Рязанском районном суде стороны заключили мировое соглашение по жилищному спору, и если убийство было связано все-таки с разделом имущества, то Владислава, очевидно, мировое соглашение не устроило.

Четыре убийства в одном доме

Во время допроса в Следственном комитете Владислав Цикунов открестился от убийства и всю вину переложил на свою 28-летнюю сожительницу, ту самую ачери-биатлонистку Марию Корнееву. Мол, именно она для оккультного обряда должна была вырезать пентаграмму на спине подростка.

— Мария взяла гаечный ключ-монтажку, обмотала его тряпкой, и охотничий нож, — рассказывал Цикунов на допросе. — Нож, для того чтобы рисовать, нацарапать ножом. Говорю, ты смотри, не убей его. Да нет, только стукнуть, чтобы оглушить… Она пошла, а я остался в машине.

По словам отчима, через 15-20 минут женщина вернулась к автомобилю и сказала, что убила парня.

— Говорю: «Хорошо» (усмешка). У меня шок. Приходим, а в спальне, дальней детской комнате мальчик лежит на своей кровати, голова на подушке, разбита, в крови. Я его разворачиваю, а у него два ножевых отверстия (показывает на ключицы). Никакой пентаграммы на спине нет. Спрашиваю, че, обряд? Ну, обряд, отвечает, но для обряда нужен живой человек. Че, говорит я сейчас буду на нем рисовать... Уже не надо, все. Подразумевается то, что она его не хотела убивать.

Цикунов попытался объяснить, почему Мария убивать не хотела: по его словам, такой же обряд должны были провести с еще одним человеком – женщиной. Он назвал ее фамилию, но в поселке о ней никто не знает.

На переднем плане гараж, где Цикунов любил ковыряться в машинах, а на дальнем плане дом, где уже произошло четыре убийства.

В связи с последними событиями местные тут-же вспомнили, что в этом самом доме до гибели мальчишки уже произошло три убийства. Сначала отец Лены – мамы подростка, убил знакомого, который якобы клеился к его жене. Вину признал, отсидел и вернулся. И буквально через несколько лет уже его убил родной сын-инвалид – брат Лены. Тоже отсидел и вернулся. Последний случай произошел в ночь на 1 апреля 2020 года в другой половине дома (не в той, где жил мальчишка). По версии следствия, во время ссоры 44-летний пьяный мужчина, все тот же брат Лены, ударил ножом в шею своего друга детства, повредив ему яремную вену. От полученной раны тот скончался на месте происшествия.

Но вот в чем дело, сам обвиняемый в убийстве напрочь отрицает свое участие, клянется, божится и пытается доказать, что не виноват. Сейчас местные люди склонны ему верить, считая, что именно отчим приложил к этому свою руку. Мол, рана на шее точь-в-точь как у подростка. Повторимся, официально этой информации в правоохранительных органах никто не подтверждал.

— Кстати, у Влада до Лены была еще девушка, часто приезжала в поселок, а потом узнали, что она то ли выпала из окна, то ли выпрыгнула, — говорит местная жительница. — То есть, где Цикунов, там регулярно гибнут люди…

Пропала в августе

«Тот, кто видел однажды тьму - никогда не поверит в свет...» Это статус закрытой страницы в социальной сети Марии Корнеевой. Дата рождения и лисья морда на аватарке. Последний раз была онлайн 11 октября в 3:30.

Сама Мария из Московской области, из Раменского. Там и занималась в местной спортивной школе, и довольно успешно. Говорят, что, однажды встретив Владислава, девушка бросила мужа, карьеру и уехала вслед за ним в Рязань. Последнее время Влад и Мария жили в Рязани. Это объясняет тот факт, что в поселке, где убили мальчика, Корнееву вообще никто не знает.

Мария Корнеева (слева) бросила спортивную карьеру и уехала за Цикуновым. По его словам, именно она убила подростка.

— В августе у нас началась подготовка к первенству России по ачери-биатлону, — рассказывает директор спортшколы «Раменское» Дмитрий Русаков. — Но Корнеева не выходила на связь, не присутствовала на тренировках, мы не могли даже до нее дозвониться. Где-то в середине сентября она должна была явиться на старт соревнований. Но и на старте она не появилась и никак не обозначила причину отсутствия. Отчислили ее 7 октября. На связь девушка так и не вышла. С августа никто с ней не общался.

По словам руководителя спортшколы, сначала Мария проживала с мужем в Раменском, но в 2020 году развелась и переехала в Рязань. В Раменское приезжала только на тренировки.

В плане дисциплины к ней у тренеров прежде не было никаких претензий. Корнеева занималась по индивидуальному плану и никогда не подводила.

Марию Корнееву отправили под стражу. Она не признается в убийстве мальчика. Фото: Дарья Копосова.

— В нашей спортивной школе она занималась последние три года. До этого также была при нашем спорткомитете, в «Олимпе». В любом случае, она наша, раменская. Она – двукратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка России, победительница различных кубков России, победительница первенства области. Регалий у нее было много, — с гордостью в голосе говорит Русаков. — Очень много выступала за честь города. Получала много лет губернаторскую стипендию. По дисциплине тоже к ней никаких претензий не было. Ответственный спортсмен. Если бы не было дисциплины, не было бы таких результатов.

Что же касается увлечения девушки оккультизмом, то коллеги-спортсмены за Марией ничего подобного не замечали. По крайней мере, в стенах школы она об этом никогда не говорила.

Цикунов контролировал все вокруг, говорят, что и записи с камер он специально подделал. Мол, подросток только вышел из дома - и исчез...

Можно ли было избежать трагедии?

Некоторые местные считают, что убийства бы не произошло, если бы Олег послушался советов родных и друзей, и ушел жить к бабушке. Дело в том, что мама работала сменами в другом селе, а подросток по большому счету был предоставлен сам себе. Да, он был спокойным парнем, дисциплинированным, школу не пропускал, да и в каких-то сомнительных делах сверстников не участвовал, но ему лишь 15 лет…

— Мы реально ему говорили, что нужно идти к бабушке. Она тебя и накормит, и обстирает если что. Приглядит, в конце концов, — рассказывает друг погибшего подростка и одноклассник Николай. — Тем более, бабушка живет на той же улице, только чуть дальше. Но он не хотел, он упертым был.

Ну какой подросток добровольно откажется от свободной жизни и пойдет под строгий надзор бабушки?

— Да вы, что, никто его не бросал, — заверила знакомая мамы Олега – Светлана. — У него отец, две бабушки, дедушка, мама. Семья была обеспечена, все было хорошо. Не слушайте никого, здесь вообще верить никому нельзя. Один хотел пожить? А вам бы в 15 лет не хотелось бы пожить одному, почувствовать себя самостоятельным?

Проститься с 15-летним подростком пришли десятки человек. Многие отпросились с работы, у школьников был короткий день.

— Ну ты странный, как избежать, вот в моем детстве как было, — вспоминает сельский мужик, размахивая забитой татуировками кистью. — Вот мой дом, в следующем доме сосед только сел, через дом – только вышел, и так далее. Ну, ничего, выросли как-то. А сейчас мы в школы их провожаем, встречаем, контролируем… И все равно такое случается. Ну, вот кто мог подумать, что так произойдет… Да из-за вас СМИ все и происходит, пиаритесь тут на крови.

В настоящее время и Корнееву, и Цикунова взяли под стражу на два месяца. Никто из них вину в убийстве подростка пока не признал. Заседание по избранию меры пресечения, где рассмотрели ходатайство следователя, состоялось 15 октября. Цикунова подозревают по ч.1 ст.105, то есть не в пособничестве, а непосредственно в расправе над мальчиком. Суд выслушал мнение участников, ознакомился с материалами дела и удовлетворил ходатайство следователя. Цикунова отправили в СИЗО до 10 декабря 2021 года включительно. Это постановление может быть обжаловано.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Подозреваемый в убийстве 15-летнего рязанского подростка делил имущество с его матерью

Стороны взаимно писали друг на друга заявления в полицию (подробнее).

Появилось видео с допроса отчима убитого под Рязанью 15-летнего подростка

Все вину за убийство мужчина перекладывает на свою сожительницу (подробнее).

Подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка пытался рассуждать о христианстве

Жители учхоза Стенькино рассказали о бывшем отчиме-автомеханике (подробнее).

Ачери-биатлон: что это за вид спорта, мастером которого является подозреваемая в убийстве рязанского подростка Мария Корнеева

Ачери-биатлон - это зимний вид спорта, в котором сочетается лыжная гонка со стрельбой из лука (подробнее).

Ритуальное убийство подростка под Рязанью: что известно о чемпионке Марии Корнеевой, которую подозревают в преступлении

Ачери-биатлонистка успешно боролась за медали на высшем уровне, но в один момент бросила спорт и уехала в рязанскую глушь (подробнее).