Появилось видео с допроса отчима убитого под Рязанью 15-летнего подростка

Появилось видео с допроса одного из подозреваемых в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью. Под запись видеокамеры отчим рязанского мальчишки рассказывает, как его подруга – Мария – собиралась сделать ритуальный обряд, но убила парня.

«Мария взяла гаечный ключ, обмотала его тряпкой, и охотничий нож. Нож для того, чтобы рисовать, нацарапать ножом, — рассказывает 52-летний Владислав. — Говорю, ты смотри, не убей его. Да нет, только стукнуть, чтобы оглушить… Она пошла, а я остался в машине» (читать подробнее).

Тело мальчика обнаружили вечером 13 октября. Оно лежало в заброшенном колодце между поселком Хирино и деревней Зименки.

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