«Для обряда нужен живой человек. Че я сейчас буду на нем рисовать?»: подробности убийства подростка под Рязанью.

Подозреваемый в ритуальном убийстве 15-летнего рязанского подростка рассказал на допросе в СК, что убивала его сожительница. В социальных сетях появилось видео с допроса одного из подозреваемых.

«Мария взяла гаечный ключ-монтажку, обмотала его тряпкой, и охотничий нож. Нож, для того чтобы рисовать, нацарапать ножом, — рассказывает 52-летний Владислав. — Говорю, ты смотри, не убей его. Да нет, только стукнуть, чтобы оглушить… Она пошла, а я остался в машине».

По словам отчима, через 15-20 минут женщина пришла и сказала, что убила его [подростка].

«Говорю: «Хорошо» (усмешка). У меня шок. Приходим, а в спальне, дальней детской комнате мальчик лежит на своей кровати, голова разбита, в крови. Я его разворачиваю, а у него два ножевых отверстия (показывает на ключицы) Никакой пентаграммы на спине нет. Спрашиваю, че, обряд? Ну обряд, отвечает, но для обряда нужен живой человек. Че, говорит я сейчас буду на нем рисовать... Уже не надо, все. Подразумевается то, что она его не хотела убивать».

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