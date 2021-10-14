Подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка пытался рассуждать о христианстве

Добраться в распутицу до места, где обнаружили тело, можно только на внедорожнике.

Убийство 15-летнего подростка взбудоражило весь учхоз Стенькино (Рязанский район). Напомним, что тело обнаружили 13 октября на территории Баграмовского сельского поселения Рыбновского района, ближайшие населенные пункты – это деревни Зименки и Тюшево Рязанского района.

Жители учхоза хорошо знают подозреваемого в убийстве - бывшего отчима мальчика:

- Он занимался ремонтом автомашин. Вполне адекватный мужик. Как-то он пытался заговорить на религиозную тему: мол, христианство и то, что было до христианства… Но я его сразу остановил. Наколки у него какие-то специфичные были.

- Не знаете, почему повез тело в сторону Рязани, хотя по дороге было много еще более глухих мест?

- Мы тоже думали – непонятно. Возможно, ранее просто это место ему чем-то запомнилось, и когда произошло убийство – он уже знал, куда повезет тело.

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Все вину за убийство мужчина перекладывает на свою сожительницу (подробности).