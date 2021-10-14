Под Рязанью нашли тело 15-летнего подростка: СК считает, что он стал жертвой ритуального убийства

Мальчика нашли погибшим через несколько дней после его исчезновения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 13 октября около деревни Зименки Рязанского района обнаружили тело 15-летнего подростка. Искали его с 8 октября, к поискам подключились волонтеры и общественность. Несмотря на то, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», все надеялись отыскать мальчишку живым.

Одновременные удары ножом

Тело подростка с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном колодце под землей и мусором. По версии следствия, убили мальчика «в связи с совершением действий обрядово-культового характера». Подозреваемыми стали – его 52-летний отчим с 28-летней сожительницей. Следственный комитет особо отметил, что подруга отчима является мастером спорта России по ачери-биатлону, трехкратной чемпионкой России по этому виду спорта (лыжная гонка со стрельбой из лука – Ред.).

Оба подозреваемых задержаны, а следователи назначили судебно-медицинские и генетические экспертизы, уточняют мотив и другие важные детали.

Как сообщил «КП-Рязань» источник, версия о ритуальном убийстве появилась после изучения ран на теле подростка. Якобы отчим ударил одновременно двумя ножами с двух рук в шею, а третьим пробил ключицу.

Тело подростка обнаружили между деревней Зименки и поселком Хирино. Фото: Марина МИХЕЕВА

Как вышли на подозреваемых в убийстве

9 октября, как только сообщение об исчезновении поступило в правоохранительные органы, по месту жительства подростка в поселке учхоза Стенькино оперативники обнаружили следы крови. Сразу стало понятно, в отношении парня могло быть совершено преступление.

Позже полицейские вышли на след отчима и его сожительницы. В автомобиле мужчины нашли кровь. Исследование подтвердило - это кровь подростка. И это несмотря на то, что отчим со своей молодой подругой в три часа ночи смывал кровь с машины и обуви. Якобы этот факт зафиксировали камеры видеонаблюдения на автомойке.

В поселке учхоза Стенькино местные жители не верят в ритуальное убийство, считая, что таким образом убийцы пытаются разыграть невменяемость.

Все надеялись, что парня найдут живым.

— Да какое ритуальное-то? Мужик нормальный был, никаких завихрений религиозных у него не было, — рассказывает «КП-Рязань» местная жительница. — В последнее время он редко приезжал, а тут неожиданно появился, машину свою ремонтировал, шашлык вроде как жарили. И Ромашка (так подростка звали в поселке) с ними был… Ужас.

Как бы там ни было, Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело, а в поселке готовятся к похоронам мальчишки.

Позже на допросе в Следственном комитете отчим рассказал подробности убийства. Правда, вину перекладывал на свою молодую подругу-лучницу.

Бывшим отчим парня вину перекладывает на свою подругу.

«Мария взяла гаечный ключ-монтажку, обмотала его тряпкой, и охотничий нож. Нож для того, чтобы рисовать, нацарапать ножом, — рассказывает 52-летний Владислав. — Говорю, ты смотри, не убей его. Да нет, только стукнуть, чтобы оглушить… Она пошла, а я остался в машине» (читать подробнее).

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