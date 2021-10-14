Под Рязанью нашли тело 15-летнего подростка: СК считает, что он стал жертвой ритуального убийства

Мальчика нашли погибшим через несколько дней после его исчезновения.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером 13 октября около деревни Зименки Рязанского района обнаружили тело 15-летнего подростка. Искали его с 8 октября, к поискам подключились волонтеры и общественность. Несмотря на то, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», все надеялись отыскать мальчишку живым.
Тело подростка с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном колодце под землей и мусором. По версии следствия, убили мальчика «в связи с совершением действий обрядово-культового характера». Подозреваемыми стали – его 52-летний отчим с 28-летней сожительницей. Следственный комитет особо отметил, что подруга отчима является мастером спорта России по ачери-биатлону, трехкратной чемпионкой России по этому виду спорта (лыжная гонка со стрельбой из лука – Ред.).
Оба подозреваемых задержаны, а следователи назначили судебно-медицинские и генетические экспертизы, уточняют мотив и другие важные детали.
Как сообщил «КП-Рязань» источник, версия о ритуальном убийстве появилась после изучения ран на теле подростка. Якобы отчим ударил одновременно двумя ножами с двух рук в шею, а третьим пробил ключицу.
Тело подростка обнаружили между деревней Зименки и поселком Хирино.
Фото: Марина МИХЕЕВА
9 октября, как только сообщение об исчезновении поступило в правоохранительные органы, по месту жительства подростка в поселке учхоза Стенькино оперативники обнаружили следы крови. Сразу стало понятно, в отношении парня могло быть совершено преступление.
Позже полицейские вышли на след отчима и его сожительницы. В автомобиле мужчины нашли кровь. Исследование подтвердило - это кровь подростка. И это несмотря на то, что отчим со своей молодой подругой в три часа ночи смывал кровь с машины и обуви. Якобы этот факт зафиксировали камеры видеонаблюдения на автомойке.
В поселке учхоза Стенькино местные жители не верят в ритуальное убийство, считая, что таким образом убийцы пытаются разыграть невменяемость.
Все надеялись, что парня найдут живым.
— Да какое ритуальное-то? Мужик нормальный был, никаких завихрений религиозных у него не было, — рассказывает «КП-Рязань» местная жительница. — В последнее время он редко приезжал, а тут неожиданно появился, машину свою ремонтировал, шашлык вроде как жарили. И Ромашка (так подростка звали в поселке) с ними был… Ужас.
Как бы там ни было, Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело, а в поселке готовятся к похоронам мальчишки.
Позже на допросе в Следственном комитете отчим рассказал подробности убийства. Правда, вину перекладывал на свою молодую подругу-лучницу.
Бывшим отчим парня вину перекладывает на свою подругу.
«Мария взяла гаечный ключ-монтажку, обмотала его тряпкой, и охотничий нож. Нож для того, чтобы рисовать, нацарапать ножом, — рассказывает 52-летний Владислав. — Говорю, ты смотри, не убей его. Да нет, только стукнуть, чтобы оглушить… Она пошла, а я остался в машине» (читать подробнее).
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