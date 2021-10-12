Под Рязанью задержали отчима исчезнувшего подростка. Предполагается, что его убил отчим.

Под Рязанью правоохранительные органы задержали отчима 15-летнего подростка, которого не могут найти с 8 октября. Официально поисковые отряды и полиция продолжают розыск парня, а Следственный комитет расследует уголовное дело по статье «Убийство», в связи с его исчезновением.

Как сообщил «КП-Рязань» источник в правоохранительных органах, по данному делу задержали отчима подростка – и это факт. Известно и о других неопровержимых улицах в отношении мужчины.

Парень 2006 года рождения пропал из дома в поселке учхоза Стенькино Рязанского района 8 октября. Отсутствие сына его мама обнаружила после 21:00. На связь с близкими ребенок с того момента не выходил. А 11 октября стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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