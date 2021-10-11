По факту исчезновения 15-летнего рязанца Романа Федулова СК возбудил дело

Роман Федулов исчез из дома вечером 8 октября.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам убийства после исчезновения 15-летнего рязанца Романа Федулова. Об этом пресс-служба регионального управления сообщила 11 октября.

Парень 2006 года рождения пропал из дома в поселке учхоза Стенькино 8 октября. Отсутствие сына его мама обнаружила после 21:00. На связь с близкими ребенок с того момента не выходил. Куда он пропал, никто из родственников, друзей и знакомых, не знает (по крайней мере, никто не поделился информацией со следователем).

«Следователями проверяются все версии исчезновения подростка. Расследование уголовного дела продолжается», - отметили в СУ СКР по Рязанской области.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Романа или обстоятельствах его исчезновения, просят звонить по телефонам: 8(910)906-11-41, 8(4912) 37-36-97.