Под Рязанью бесследно исчез 15-летний Роман Федулов.

В Рязанской области бесследно исчез 15-летний Роман Федулов. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, подросток пропал в поселке учхоза Стенькино Рязанского района. Его местонахождение неизвестно с 8 октября.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет на момент исчезновения: темно-синие брюки, зеленая куртка, темные кроссовки.

Если вам что-либо известно об исчезновении Романа Федулова, звоните по телефону 112.

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