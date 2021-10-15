Ачери-биатлон: что это за вид спорта, мастером которого является подозреваемая в убийстве рязанского подростка Мария Корнеева

Ачери-биатлон имеет древние корни в культуре разных народов. Фото: скриншот из сюжета телеканала UTV.

После ритуального убийства рязанского подростка многие впервые узнали о существовании такого вида спорта как ачери-биатлон. Рассказываем, чем ачери-биатлон отличается от обычного, и почему о нем заговорили в привязке к страшному преступлению под Рязанью.

Подозреваемые в ритуальном убийстве

Вечером 13 октября в заброшенном колодце на территории Рыбновского района Рязанской области уголовный розыск обнаружил тело 15-летнего подростка. Его голова была разбита, а на теле - несколько ножевых ранений. Следователи СК посчитали, что это ритуальное убийство.

Вскоре задержали подозреваемых в убийстве. Ими оказались бывший отчим подростка – 52-летний Владислав, и его сожительница – 28-летняя Мария Корнеева. Почему-то Следственный комитет особо отметил, что девушка является мастером спорта России по ачери-биатлону.

Ачери-биатлон – что это

Ачери-биатлон - это зимний вид спорта, в котором сочетается лыжная гонка со стрельбой из лука. Все тоже самое, как в обычном биатлоне, только вместо винтовки – лук и колчан стрел за спиной.

Специалисты считают, что ачери-биатлон имеет древние корни в культуре разных народов. Если включить логику, то, действительно, чтобы прокормить семью и племя, охотник должен был уметь отменно ходить на лыжах и стрелять из лука.

Спустя многие века древнее занятие превратилось спорт, но кто придал ему спортивное обличье, споры не утихают, но вариантов два – Италия и Франция. Вроде бы как последние начали заниматься ачери-биатлоном в 1975 году.

Широкой общественности этот вид спорта представили лишь в 1983 году в итальянской Антерсельве, где проходил чемпионат мира по биатлону среди юниоров. В то время стреляли по обычным лучным мишеням, поэтому возникали проблемы. Например, чтобы оценить результаты стрельбы, нужно было дождаться окончания соревнований, и только потом он [результат] добавлялся к бегу.

Стрельба с колена. Фото: скриншот из сюжета телеканала UTV.

В 1991 году международная федерация стрельбы из лука решила, что бег на лыжах со стрельбой из лука станет частью программы состязаний лучников. А спустя пять лет решились на проведение чемпионата мира по ачери-биатлону. Прошел он в 1998 году в итальянском городке Когнэ. Именно тогда ачери-биатлон начал развиваться в мировом масштабе.

Но в России ачери-биатлон начал развиваться в 1997 году. На базе московской спортивной школы по биатлону «Тушино» и стрелкового клуба «Тверской» группа тренеров-энтузиастов стала обучать стрельбе из лука биатлонистов и лыжников.

Правила ачери-биатлона

В правилах ачери-биатлона нет ничего сложного, все тоже самое, как и для обычного биатлона. Это касается прохождения трасс на лыжах. Стрельба проходит из двух позиций – стоя и с колена. Расстояние до мишени - 18 метров.

Важные моменты! Ачери-биатлонисты не могут снимать лук до того, как достигнут стрелкового коридора, из которого будет стрелять. Сначала нужно пересечь линию разметки коридора двумя ногами и положить обе палки на землю горизонтально. Только потом можно достать лук и стрелы.

Если лук сломался во время гонки, то спортсмен может его отремонтировать не прибегая к посторонней помощи. Для этого у него имеется с собой ремкомплект. Если отремонтировать лук не удается, то его можно заменить на новый.

Достижения ачери-биатлонистки Корнеевой

Мария Корнеева трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону. Она активно выступала на соревнованиях в 2021 году, но удачными можно назвать выступления только на третьем этапе Кубка России в январе. В индивидуальной гонке, спринте и гонке преследования на 8 км Корнеева поочередно брала серебро.

Мария Корнеева (в центре) могла пойти далеко, но забросила карьеру.

На последнем Чемпионате России Мария Корнеева выше четвертого места не поднималась, лишь в эстафете команде Московской области удалось занять второе место.

Последнее упоминание о Корнеевой как спортсменке датируется апрелем 2021 года.

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