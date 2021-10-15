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Спорт15 октября 2021 0:19

Ачери-биатлон: что это за вид спорта, мастером которого является подозреваемая в убийстве рязанского подростка Мария Корнеева

Ачери-биатлон - это зимний вид спорта, в котором сочетается лыжная гонка со стрельбой из лука
Источник:kp.ru
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Ачери-биатлон имеет древние корни в культуре разных народов. Фото: скриншот из сюжета телеканала UTV.

Ачери-биатлон имеет древние корни в культуре разных народов. Фото: скриншот из сюжета телеканала UTV.

После ритуального убийства рязанского подростка многие впервые узнали о существовании такого вида спорта как ачери-биатлон. Рассказываем, чем ачери-биатлон отличается от обычного, и почему о нем заговорили в привязке к страшному преступлению под Рязанью.

Подозреваемые в ритуальном убийстве

Вечером 13 октября в заброшенном колодце на территории Рыбновского района Рязанской области уголовный розыск обнаружил тело 15-летнего подростка. Его голова была разбита, а на теле - несколько ножевых ранений. Следователи СК посчитали, что это ритуальное убийство.

Вскоре задержали подозреваемых в убийстве. Ими оказались бывший отчим подростка – 52-летний Владислав, и его сожительница – 28-летняя Мария Корнеева. Почему-то Следственный комитет особо отметил, что девушка является мастером спорта России по ачери-биатлону.

Ачери-биатлон – что это

Ачери-биатлон - это зимний вид спорта, в котором сочетается лыжная гонка со стрельбой из лука. Все тоже самое, как в обычном биатлоне, только вместо винтовки – лук и колчан стрел за спиной.

Специалисты считают, что ачери-биатлон имеет древние корни в культуре разных народов. Если включить логику, то, действительно, чтобы прокормить семью и племя, охотник должен был уметь отменно ходить на лыжах и стрелять из лука.

Спустя многие века древнее занятие превратилось спорт, но кто придал ему спортивное обличье, споры не утихают, но вариантов два – Италия и Франция. Вроде бы как последние начали заниматься ачери-биатлоном в 1975 году.

Широкой общественности этот вид спорта представили лишь в 1983 году в итальянской Антерсельве, где проходил чемпионат мира по биатлону среди юниоров. В то время стреляли по обычным лучным мишеням, поэтому возникали проблемы. Например, чтобы оценить результаты стрельбы, нужно было дождаться окончания соревнований, и только потом он [результат] добавлялся к бегу.

Стрельба с колена. Фото: скриншот из сюжета телеканала UTV.

Стрельба с колена. Фото: скриншот из сюжета телеканала UTV.

В 1991 году международная федерация стрельбы из лука решила, что бег на лыжах со стрельбой из лука станет частью программы состязаний лучников. А спустя пять лет решились на проведение чемпионата мира по ачери-биатлону. Прошел он в 1998 году в итальянском городке Когнэ. Именно тогда ачери-биатлон начал развиваться в мировом масштабе.

Но в России ачери-биатлон начал развиваться в 1997 году. На базе московской спортивной школы по биатлону «Тушино» и стрелкового клуба «Тверской» группа тренеров-энтузиастов стала обучать стрельбе из лука биатлонистов и лыжников.

Правила ачери-биатлона

В правилах ачери-биатлона нет ничего сложного, все тоже самое, как и для обычного биатлона. Это касается прохождения трасс на лыжах. Стрельба проходит из двух позиций – стоя и с колена. Расстояние до мишени - 18 метров.

Важные моменты! Ачери-биатлонисты не могут снимать лук до того, как достигнут стрелкового коридора, из которого будет стрелять. Сначала нужно пересечь линию разметки коридора двумя ногами и положить обе палки на землю горизонтально. Только потом можно достать лук и стрелы.

Если лук сломался во время гонки, то спортсмен может его отремонтировать не прибегая к посторонней помощи. Для этого у него имеется с собой ремкомплект. Если отремонтировать лук не удается, то его можно заменить на новый.

Достижения ачери-биатлонистки Корнеевой

Мария Корнеева трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону. Она активно выступала на соревнованиях в 2021 году, но удачными можно назвать выступления только на третьем этапе Кубка России в январе. В индивидуальной гонке, спринте и гонке преследования на 8 км Корнеева поочередно брала серебро.

Мария Корнеева (в центре) могла пойти далеко, но забросила карьеру.

Мария Корнеева (в центре) могла пойти далеко, но забросила карьеру.

На последнем Чемпионате России Мария Корнеева выше четвертого места не поднималась, лишь в эстафете команде Московской области удалось занять второе место.

Последнее упоминание о Корнеевой как спортсменке датируется апрелем 2021 года.

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