Ритуальное убийство подростка под Рязанью: что известно о чемпионке Марии Корнеевой, которую подозревают в преступлении

Мария Корнеева (в центре) была гордостью спортшколы и неоднократно приносила медали в копилку сборной Московской области.

Вечером 13 октября в заброшенном колодце на территории Рыбновского района Рязанской области оперативники уголовного розыска обнаружили тело 15-летнего подростка. Его голова была разбита, а на теле - несколько ножевых ранений. Искали мальчишку пять дней, с того момента как мать написала заявление в полицию.

Вскоре задержали подозреваемых – бывшего отчима с сожительницей. О последней Следственный комитет особенно подчеркнул в релизе – мастер спорта России по ачери-биатлону (лыжная гонка со стрельбой из лука).

Сожитель валит на Марию

Позже в спортивных сообществах всплыло ее имя – Мария Корнеева, трехкратная чемпионка России. В привычном для всех биатлоне девушка выше кандидата в мастера спорта не поднялась.

Как сказал на допросе ее 52-летний сожитель, он же бывший отчим ребенка, именно Мария убила парня. По его словам, случайно. Она просто хотела якобы вырезать на его спине пентаграмму.

«Мария взяла гаечный ключ-монтажку, обмотала его тряпкой, и охотничий нож. Нож, для того чтобы рисовать, нацарапать ножом [пентаграмму], — рассказывает 52-летний Владислав. — Говорю, ты смотри, не убей его. Да нет, только стукнуть, чтобы оглушить… Она пошла, а я остался в машине».

По словам отчима, через 15-20 минут женщина пришла и сказала, что убила его [подростка].

«Говорю: «Хорошо» (усмешка). У меня шок. Приходим, а в спальне, дальней детской комнате мальчик лежит на своей кровати, голова на подушке, разбита, в крови. Я его разворачиваю, а у него два ножевых отверстия (показывает на ключицы). Никакой пентаграммы на спине нет. Спрашиваю, че, обряд? Ну обряд, отвечает, но для обряда нужен живой человек. Че, говорит я сейчас буду на нем рисовать... Уже не надо, все. Подразумевается то, что она его не хотела убивать».

Спортивные успехи Корнеевой

«Тот, кто видел однажды тьму - никогда не поверит в свет...» Это статус закрытой страницы в социальной сети Марии Корнеевой. Дата рождения и лисья морда на аватарке. Последний раз была онлайн 11 октября в 3:30.

Сама Мария из Московской области, из Раменского. Там и занималась в местной спортивной школе. Говорят, что, встретив Владислава, она бросила мужа, карьеру и уехала вслед за ним в деревушку под Рязанью.

Мария действительно трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону. Активно выступала на соревнованиях и в этому году, но удачными можно назвать выступления только на третьем этапе Кубка России в январе. В индивидуальной гонке, спринте и гонке преследования на 8 км Корнеева поочередно брала серебро.

На последнем Чемпионате России Мария Корнеева выше четвертого места не поднималась, лишь в эстафете команде Московской области удалось занять второе место.

Последнее упоминание о Корнеевой как спортсменке датируется апрелем 2021 года.

Мария была гордостью спортивной школы, на нее рассчитывали не только как на спортсменку, но и как на будущего тренера, но в один момент она все бросила и уехала… Несмотря на множество разговоров, пока не совсем понятно, какую роль 28-летняя спортсменка сыграла в чудовищном убийстве рязанского подростка. Слова ее сожителя, ради которого она бросила все в Раменском, пока только его слова.

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