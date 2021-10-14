Подозреваемый в убийстве 15-летнего рязанского подростка делил имущество с его матерью.

В течение 2021 года полиция рассмотрела несколько заявлений, которые писали друг на друга мама погибшего под Рязанью 15-летнего подростка и бывший отчим мальчика. Об этом «КП-Рязань» сообщили в УМВД России по Рязанской области. Известно, что мама написала шесть заявлений, а отчим – три.

«В основе конфликта лежали проблемы раздела совместно нажитого имущества и неприязненные отношения. Все заявления полиция рассмотрела должным образом и вынесла обоснованные процессуальные решения. Оснований для возбуждения уголовных дел не имелось, поскольку все инциденты лежали в плоскости гражданско-правовых отношений и не имели под собой реальной почвы», - говорится в сообщении.

Тело 15-летнего подростка с ножевыми ранами и разбитой головой нашли в заброшенном колодце вечером 13 октября. Следственный комитет подозревает в убийстве бывшего отчима и его подругу. По предварительной информации, речь идет о ритуальном убийстве.

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