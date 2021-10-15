Директор спортшколы рассказал, какой была подозреваемая в ритуальном убийстве подростка под Рязанью

Мария Корнеева стала серебряным призером на третьем этапе Кубка России по стрельбе из лука (дисциплина ачери). На фото – слева.

Мария Корнеева, подозреваемая на пару со своим сожителем в ритуальном убийстве 15-летнего подростка под Рязанью, с августа перестала выходить на связь и не явилась на соревнования в сентябре. Об этом «КП-Рязань» рассказал директор спортшколы «Раменское» Дмитрий Русаков.

- С августа у нас началась подготовка к первенству России по ачери-биатлону. Корнеева не выходила на связь, не присутствовала на тренировках, мы не могли даже до нее дозвониться. Где-то в середине сентября она должна была явиться на старт соревнований. Но и на старте она не появилась и никак не обозначила причину отсутствия. Отчислили ее 7 октября. На связь девушка так и не вышла. С августа никто с ней не общался, – пояснил нам Дмитрий Русаков.

По его словам, сначала Мария проживала с мужем в Раменском, но в 2020 году развелась и переехала в Рязань. В Раменское приезжала только на тренировки.

В плане дисциплины к ней у руководства прежде не было никаких претензий. Корнеева занималась по индивидуальному плану и никогда не подводила.

- В нашей спортивной школе она занималась последние три года. До этого также была при нашем спорткомитете, в «Олимпе». В любом случае, она наша, раменская. Она – двукратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка России, победительница различных кубков России, победительница первенства области. Регалий у нее было много, – с гордостью в голосе говорит Русаков. – Очень много выступала за честь города. Получала много лет губернаторскую стипендию. По дисциплине тоже к ней никаких претензий не было. Ответственный спортсмен. Если бы не было дисциплины, не было бы таких результатов.

Что же касается увлечения девушки оккультизмом, то коллеги-спортсмены за Марией ничего подобного не замечали. По крайней мере, в стенах школы она об этом никогда не говорила.

Тело мальчишки, который пропал 8 октября из дома в поселке учхоза Стенькино, с признаками насильственной смерти обнаружили 13 октября около 21:00 в лесу у деревни Земенки Рязанского района. Вместе с Марией Корнеевой по подозрению в страшном преступлении задержали бывшего отчима подростка Владислава Цикунова. Мужчина на допросе переложил всю вину на сожительницу.

«Мария взяла гаечный ключ, обмотала его тряпкой, и охотничий нож. Нож для того, чтобы рисовать, нацарапать ножом, — рассказывает 52-летний Владислав. — Говорю, ты смотри, не убей его. Да нет, только стукнуть, чтобы оглушить… Она пошла, а я остался в машине».

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