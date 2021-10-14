В СК подтвердили, что нашли под Рязанью тело 15-летнего подростка

В региональном Следственном комитете подтвердили, что пропавшего 15-летнего подростка нашли мертвым, но подробности разглашать не стали, сообщает портал PROгород.

Несовершеннолетнего парня нашли вечером 13 октября в поселке Хирино, в непосредственной близости от Рязани.

Ранее сообщалось, что следователи задержали по делу двух человек – отчима и сожительницу. Работа следователей не прекращается, активно собираются все доказательства.

Парня начали искать 8 октября, именно с того дня о его местонахождении ничего не было известно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!